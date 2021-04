Acquista 2 TUBBZ su Just Geek, le paghi solo 20€!

Torniamo nuovamente a parlarvi di Just Geek e delle sue incredibili offerte dedicate ai nerd, infatti dopo avervi segnalato in mattinata i tanti articoli di merchandise al di sotto di 10€, in queste ore troverete anche un’occasione dedicata alle statuine TUBBZ che farà impazzire i collezionisti. Infatti acquistando 2 articoli TUBBZ, li pagherete in totale solo 20€, e questa si rivela un’ottima occasione per completare i vari set disponibili di queste curiose riproduzioni.

Qualora non vi fosse del tutto chiaro, TUBBZ è l’azienda diventata famosa perché trasforma i più famosi personaggi del mondo della televisione, dei videogiochi e dei film in simpatiche riproduzioni a forma di papere tutte da collezionare, ma soprattutto progettate su licenza ufficiale dal brand in questione. Ogni statua è alta circa 9 cm, viene realizzata in PVC ed è dotata di un curioso supporto a forma di vasca da bagno, sempre in tema con il franchise, e che inoltre diventa utile per proteggerla durante l’esposizione o per il trasporto.

I personaggi trattati da TUBBZ sono veramente tanti, e troverete paperelle con le fattezze di Batman, Aragorn e persino il mostro apparso nel finale di Ghostbuster, in una versione curata nei più minimi dettagli, capace di identificare al meglio il personaggio apparso nel film. Inoltre vi segnaliamo che in questa iniziativa è presente anche il TUBBZ che ritrae il leggendario Kratos come apparso nell’ultimo capitolo di God of War, nonostante la sua uscita sia prevista per giugno, quindi non fatevelo scappare!