Acquista 25€ di giocattoli e ottieni uno sconto del 20%!

Prendiamo una piccola pausa dalle tipiche offerte tech della giornata per segnalarvi l’ultima iniziativa presente sul portale di Feltrinelli, che vi permetterà di ricevere il 20% di sconto sull’acquisto di giocattoli, in vista delle imminenti festività di Pasqua. Questa promozione termina proprio il 4 aprile, ed offre una selezione di prodotti con opzioni valide tanto per gli adulti quanto per i più piccoli. Aderire a questa iniziativa è semplicissimo, infatti non dovrete far altro che acquistare almeno 25€ tra i molti prodotti inclusi nella promozione, e lo sconto del 20% verrà applicato automaticamente su tutto il vostro carrello.

Come anticipato, tanti sono i giochi da tavolo che troverete ad ottimo prezzo, come l’intramontabile Uno che potrà essere vostro a soli 9,20€, oppure la versione di Trivial Pursuit a tema Harry Potter, con centinaia di domande che metteranno alla prova anche i fan più ferrati della saga. Sono poi tanti i giocattoli realizzati e distribuiti Hasbro presenti in questa promozione, come i Blaster Nerf ed i loro molteplici accessori, action figure e bambole, e tanti prodotti pensanti per far giocare anche i più piccini, come il secchiello di Playdoh, dotato di plastilina e formine di animali per coloratissime creazioni.

Infine, in questa selezione troverete anche alcuni prodotti che faranno la gioia per gli amanti dei puzzle, infatti sono presenti sia articoli che vanno dai 500 pezzi ed arrivano fino ai 1.500, e dove è possibile trovare anche alcune opzioni dal taglio più moderno come la sneaker 3D degli Avengers, una simpatica costruzione che può diventare anche un pratico contenitore da scrivania.

Avrete capito che Feltrinelli con questa iniziativa dedicata alla Pasqua ha realizzato una lista adatta veramente a tutti, e proprio per questa vastità di prodotti che non possiamo far a meno di suggerirvi di visitare la pagina della promozione e trovare l’occasione perfetta in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Feltrinelli, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

