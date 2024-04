Approfitta dell'offerta CyberGhost VPN: costi ridotti e 4 mesi extra omaggio!

Se state esplorando una VPN che vi offra non solo i benefici standard di un servizio premium per proteggere la vostra privacy online, ma vi dia anche la possibilità di ottenere un indirizzo IP personale e privato, con un modesto supplemento di prezzo, per superare blocchi geografici e accedere a contenuti limitati, allora CyberGhost rappresenta una soluzione ottimale. In aggiunta, c'è una promozione attiva che vi permette di risparmiare l'83% se scegliete l'abbonamento biennale. Con questo sconto, il prezzo al mese diventa molto conveniente: solamente 2,03€, e l'abbonamento copre un totale di 28 mesi, includendo 4 mesi aggiuntivi nel piano.

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

L'iscrizione a CyberGhost dovrebbe essere fatta da chi desidera una VPN affidabile e versatile, capace di offrire un'elevata protezione della privacy e la libertà di navigare in internet senza restrizioni geografiche. È adatta a coloro che utilizzano regolarmente piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video, dato che permette di accedere a cataloghi di altri paesi superando i blocchi regionali.

Inoltre, gli utenti che vogliono una maggiore sicurezza per le loro attività online, come il download sicuro di file, la protezione in reti Wi-Fi pubbliche e l'anonimato completo su internet, troveranno in CyberGhost il giusto alleato. Grazie alla sua politica di non registrazione dei dati degli utenti e la possibilità di connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, è un servizio ideale sia per famiglie che per professionisti che necessitano di una VPN completa e facile da gestire.

L'attuale sconto che, ricordiamo, consiste in un risparmio dell'83% e l'estensione del piano biennale di 4 mesi mantenendo il prezzo scontato, è tra i più vantaggiosi di sempre, motivo per cui dovreste approfittarne subito qualora cerchiate una VPN che non ha punti deboli.

