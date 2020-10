Acquista Huawei FreeBuds Pro e ricevi in regalo il Band 4 Pro!

Se stavate valutando l’acquisto di un paio di auricolari true wireless, questa promozione potrebbe interessarvi. Infatti, acquistando gli Huawei FreeBuds Pro dallo store ufficiale riceverete in regalo il bellissimo e validissimo smartwatch Huawei Band 4 Pro. La promozione è valida fino all’ultimo giorno di ottobre ed è perfetta per coloro che vogliono portarsi a casa non uno, ma ben due prodotti di ultima generazione.

Come se ciò non bastasse, la promozione include anche 6 mesi di abbonamento a Huawei Music, il servizio musicale proprietario dell’azienda cinese, che dispone di un vasto catalogo di canzoni di alta qualità. Sicuramente il modo migliore per mettere alla prova la qualità audio di FreeBuds Pro (di cui trovate la nostra recente recensione qui), i quali si dimostrano essere uno dei pochi modelli che riescono a competere con gli insuperabili AirPods di Apple, grazie ad una cancellazione del rumore fortemente ottimizzata e capace di eliminare i rumori superflui fino a 40 dB. Un ottimo lavoro lo svolge anche la modalità trasparenza, che l’azienda chiama modalità vocale, utile qualora non vogliate rimanere coinvolti in un suono completamente immersivo, a tal punto da non riuscire a sentire l’ambiente circostante. La qualità offerta dai driver dinamici può essere goduta fino a 30 ore con l’ausilio della custodia di ricarica e tra le tante funzionalità vale la pena segnalare anche l’alimentazione inversa, che permette di ricaricare la custodia tramite il vostro smartphone o tablet.

Per quanto riguarda invece il prodotto che riceverete gratuitamente, il Huawei Band 4 Pro, parliamo anche in questo caso di un dispositivo valido e dal valore di ben 80,00€, perfetto per coloro che intendono indossare un accessorio capace non solo di mostrare l’orario attraverso un display AMOLED, ma di monitorare costantemente numerose attività fisiche e tra queste non mancano quelle dedicate al controllo della salute, come ad esempio l’importante rilevazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, è dotato di un potente GPS integrato, con cui potrete salvare i vostri spostamenti senza la necessità di utilizzare lo smartphone. Un vero e proprio assistente personale che, grazie a questa promozione, potrete riceverlo gratuitamente!

» Clicca qui per acquistare gli auricolari Huawei FreeBuds Pro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!