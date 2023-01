Nonostante ci troviamo nel pieno dell’inverno, gennaio è il mese perfetto per iniziare a pensare all’estate grazie agli sconti proposti da tantissimi store, che ci permettono di risparmiare sull’acquisto di prodotti di ogni categoria. Se quest’anno avete in programma di acquistare un nuovo condizionatore o volete sostituire quello che già avete, vi consigliamo di prendere in considerazione la fantastica promozione offerta da Unieuro.

Fino al 2 febbraio, acquistando un condizionatore tra quelli nel catalogo di Unieuro, avrete completamente in regalo un’asciugatrice Hoover di classe A++, dal valore di 699,00€! Potrete dunque portare a casa due elettrodomestici al prezzo di uno, preparandovi al meglio per l’estate in arrivo e, al contempo, migliorando notevolmente il vostro inverno, asciugando la biancheria in men che non si dica.

I condizionatori validi per la promozione sono tantissimi e di differenti marche e fasce di prezzo, quindi troverete sicuramente il modello perfetto per le vostre esigenze e, soprattutto, per le vostre tasche. Inoltre, tutti gli articoli nel catalogo sono scontati, con ribassi che arrivano fino al 30%! Per accedere alla promozione vi basterà aggiungere il prodotto da voi scelto al carrello, dato che l’asciugatrice verrà aggiunta automaticamente al vostro ordine.

Per esempio, tra le offerte più interessanti vi è il condizionatore Samsung Luzon split system, ora disponibile a 1.299,00€ invece di 1.899,00€, per una percentuale di sconto del 31%. Con due unità interne e una esterna, riuscirete a raffreddare tutta la casa velocemente, e grazie alla sua incredibile silenziosità non percepirete alcun rumore. Inoltre, il filtro Easy Filter Plus lo rende comodissimo da pulire, dato che potrete staccare semplicemente il pezzo e rimuovere la polvere.

In alternativa, vi consigliamo il condizionatore Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK + MUZ-AP35VG, in sconto a 1.149,00€ al posto di 1.489,00€, per un ribasso del 22%. Anch’esso è dotato di split system, rappresentando la soluzione ideale per ogni tipologia di abitazione; che si tratti di un appartamento, un ufficio o un esercizio commerciale, il suo design discreto e raffinato si abbinerà con qualsiasi tipo di arredamento, e grazie all’elevata efficienza energetica consumerà pochissimo, pur raffreddando anche ambienti molto ampi.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi condizionatori disponibili per la promozione, quindi vi invitiamo a consultare la pagina di Euronics per scoprire il catalogo intero. Potrete ottenere l’asciugatrice Hoover in omaggio solo fino al 2 febbraio, quindi il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile per non perdere l’occasione!

