Acquista un TV QLED Samsung e ricevi fino a 700€ di rimborso!

Vi segnaliamo un’ottima promozione indetta da Samung per festeggiare l’arrivo dell’estate. Il brand coreano ha infatti deciso di rimborsare l’acquisto di una delle sue smart TV QLED, con un rimborso netto che può raggiungere fino i 700€! L’offerta è valida fino al prossimo 26 luglio 2020 su di una serie di articoli selezionati e comunque relativi alla sola gamma QLED.

Ottenere il rimborso da parte di Samsung è molto semplice, e non dovrete far altro che acquistare uno dei prodotti compatibili con la promozione – che vi elencheremo di seguito – e, successivamente, registrarlo al sito Samsung Members entro e non oltre il 10 agosto 2020, allegando una “prova d’acquisto”. Una volta completati tutti i passaggi, al destinatario sarà riconosciuto il rimborso tramite bonifico bancario entro 45 giorni lavorativi dall’accettazione (via e-mail).

N.B.: Per prova d’acquisto s’intende un documento (scontrino fiscale, ricevuta di acquisto o la fattura) che attesti l’acquisto di un TV QLED promozionato, e deve riportare i seguenti requisiti: codice fiscale dell’acquirente, data di acquisto del prodotto (compresa tra il 30 giugno 2020 e il 26 luglio 2020 inclusi) e una descrizione che riporti il nome del prodotto promozionato oppure il suo codice identificativo.

Stando al regolamento ufficiale (consultabile nella sua interezza al seguente indirizzo), gli interessati possono acquistare uno o più prodotti promozionati da qualsiasi negozio fisico, tuttavia il discorso cambia per gli store e-commerce. Infatti, quelli compatibili sono: Samsung Shop, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Monclick, ePrice (no marketplace), OnlineStore e Amazon (no marketplace).

TV QLED compatibili con la promozione

