Black Friday Adidas, le migliori offerte

Il Black Friday è uno degli eventi più attesi dell’anno per un motivo ben specifico: il risparmio. Per gli amanti dello shopping, infatti, il prossimo 26 novembre sarà un giorno speciale perché tantissime persone potranno acquistare i loro prodotti preferiti a prezzi scontatissimi. Tuttavia, coloro i quali attendono con ansia questo evento farebbero bene a tenersi pronti, dato che le offerte potrebbero iniziare già diverse settimane prima. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito all’iniziativa di Comet, probabilmente il primo store ad aver pubblicato una sorta di anteprima del Black Friday.

Come avrete intuito, ci si attende una marea di offerte da qualsiasi e-commerce e, di conseguenza, su articoli di ogni genere. Tra questi ci saranno sicuramente quelli a marchio Adidas, con la possibilità dunque di acquistare l’abbigliamento di uno dei brand più ricercati a prezzi stracciati. In altre parole scarpe, pantaloni, giubbini e qualsiasi articolo ricercato a marchio Adidas potrebbe crollare di prezzo, permettendovi di aggiornare il guardaroba per l’inverno, ma anche quello per le altre stagioni, facendo un grosso favore al vostro portafoglio.

Ribadiamo che le offerte del Black Friday dedicate ad Adidas potrebbero cominciare già verso metà novembre, ed ecco perché abbiamo selezionato di seguito una serie di articoli di alta qualità che potreste trovare a prezzi molto inferiori rispetto a quelli attuali, anche qualora questi fossero già scontati. Il nostro consiglio, quindi, è quello di tenere d’occhio questi prodotti, nonché questa pagina, dato che provvederemo ad aggiornarla con nuove soluzioni d’abbigliamento che, a nostro giudizio, non dovreste lasciarvi sfuggire, soprattutto difronte ad un eventuale scontistica più elevata.

Scarpe A didas ZX 700 HD

Se parliamo di Adidas, non si può non tenere d’occhio almeno un paia di scarpa del noto brand. A nostro giudizio, le ZX 700 HD sono una di quelle che meritano di essere prese in considerazione perché si ispirano a modelli da corsa degli anni 80, ma aggiornate con materiali riciclati, a conferma dell’impegno del marchio a favore dell’ambiente. Realizzate con tomaia in mesh e pelle scamosciata, queste scarpe sono rifinite dalle iconiche tre strisce ai lati per un look autentico. L’intersuola in EVA e la suola in gomma vi assicureranno una morbida ammortizzazione e stabilità. Infine, si abbinano perfettamente ad ogni look urban e sportivo ed ecco perché dovreste prenderle al volo se verranno scontate.

VEDI OFFERTA SU ADIDAS

VEDI OFFERTA SU AMAZON

VEDI OFFERTA SU MAXI SPORT

Scarpe Adidas Dame 7 Extply

Se preferite scarpe da ginnastica e magari siete appassionati di basket, allora dovreste tenere sotto controllo il prezzo delle Adidas Dame 7 Extply. Caratterizzate da un’intersuola Lightstrike e da dettagli che strizzano l’occhio all’industria musicale sulla tomaia, queste scarpe esclusive in colore rosa rendono omaggio al giocatore Dame, conosciuto per i suoi incredibili tiri da centrocampo. La già citata tecnologia ammortizzante LightStrike, mixata alla suola in gomma, vi assicurerà grande comfort, ottima reattività e massima aderenza per avere sempre un ottimo grip perfetto in ogni situazione.

VEDI OFFERTA SU ADIDAS

VEDI OFFERTA SU AMAZON

VEDI OFFERTA SU MAXI SPORT

Polo Long Sleeve thermal

La struttura in morbido tessuto di questa polo vi assicurerà comfort ed elasticità, mentre i dettagli a coste manterranno il capo fermo al suo posto. Inoltre, il tessuto termico spazzolato vi garantirà calore e leggerezza, e il colletto donerà un look d’effetto capace di abbinarsi su praticamente tutto. Insomma, una maglietta niente male da acquistare qualora venisse scontata durante il Black Friday.

VEDI OFFERTA SU ADIDAS

VEDI OFFERTA SU AMAZON

VEDI OFFERTA SU MAXI SPORT

Felpa con cappuccio Color Block

Come non prendere in considerazione un capo su cui potrete fare affidamento. Questa felpa con cappuccio unisce morbidezza e comfort e sarà perfetta per affrontare le tipiche giornate fredde dell’inverno. Inoltre, il design senza zip si rivelerà ottimo per vestirsi a strati e le 3 strisce appariscenti completeranno il vostro look con un tocco sportivo. Un articolo da non perdere qualora venisse ulteriormente scontato.

VEDI OFFERTA SU ADIDAS

VEDI OFFERTA SU AMAZON

VEDI OFFERTA SU MAXI SPORT