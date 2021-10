Affare Mediaworld! Questa smart TV Samsung top di gamma da 65″ è scontata di 800€!

Se siete alla ricerca di offerte imperdibili, allora vi consigliamo di controllare le proposte quotidiane di Mediaworld contenute nel “Solo per Oggi“, ovvero l’iniziativa oggetto di questo articolo, le cui ottime occasioni saranno valide fino alla mezzanotte.

Come è solito attendersi da un portale come Mediaworld, la scontistica tiene conto di un alto numero di elettrodomestici, tra cui forni elettrici, frigoriferi di ogni genere e persino prodotti un po’ atipici come gli specchi cosmetici illuminati. Sebbene quasi tutti gli articoli odierni godono di una percentuale di sconto elevata, non possiamo fare a meno di segnalarvi la smart TV Samsung QE65Q80A da 65 pollici, il cui modello di ultimissima generazione viene proposto a ben 800€ in meno, permettendovi di acquistarlo a 1.199,00€ anziché 1.999,00€.

Uno sconto pazzesco su una smart TV che non è da meno, dato che parliamo di uno dei modelli top di gamma del noto brand coreano che, nella fascia premium, ha ben pochi concorrenti che possono mettergli il bastone tra le ruote. Come detto, la serie Q80 di Samsung vanta prestazioni ai vertici della categoria e le ultime tecnologie presentate dal produttore, come ad esempio quella che permetterà al pannello di questo televisore di regolare automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce della stanza, cosicché possiate avere sempre la stessa resa visiva.

A garantirvi una visione delle immagini perfetta ci pensa poi il pannello che, come saprete, è il cuore di un qualsiasi televisore. Quello di Samsung QE65Q80A utilizza il Direct Full Array, ossia un sistema di retroilluminazione a LED suddiviso in molteplici zone, che permette al pannello di gestire la luminosità in maniera molto più omogena. All’atto pratico ciò si traduce in neri più profondi e bianchi purissimi, oltre che ad una gestione dei colori che potremmo definire perfetta, grazie al 100% di volume colore firmato Quantum Dot.

Il pannello di Samsung QE65Q80A non è l’unico fattore a rendere questo TV uno dei migliori in assoluto, dal momento che questo specifico modello può contare anche su altre chicche tecnologiche, che porteranno l’intrattenimento domestico a nuovi livelli. A tal proposito, la presenza dell’Object Tracking Sound permetterà agli altoparlanti del televisore di seguire accuratamente il soggetto a schermo, per un’esperienza audio 3D o, se vogliamo, cinematografica.

Grazie al Motion Xcelerator Turbo+, inoltre, questa smart TV sarà perfetta per il gaming, visto che il pannello potrà raggiungere non solo il 4K ma anche gli ambiti 120Hz, cosicché i possessori di console di ultima generazione o coloro i quali dispongono di un PC da gaming ad alte prestazioni potranno beneficiare del tipico refresh rate di un monitor da gaming, ma con la qualità tipica del pannello di un TV come il Samsung QE65Q80A.

Ciò detto, questo prodotto non è l'unico compatibile con le offerte del "Solo per Oggi", motivo per cui vi consigliamo di consultare l'apposita pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

