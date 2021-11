Agende 2022, le migliori da comprare

Che sia per un regalo oppure per utilizzo personale, un’agenda rappresenta sicuramente un oggetto da possedere. Infatti, riteniamo essere assai importante averne una per poter efficacemente organizzare le proprie giornate, tra appuntamenti, spesa al supermercato, attività di svago e altri impegni lavorativi o personali.

In questo articolo abbiamo pensato di raggruppare le migliori agende 2022, in modo tale da permettervi di avere una panoramica attenta e puntale dei migliori prodotti attualmente in circolazione. Chiaramente, partiremo dalle soluzione economiche fino ad arrivare a quelle considerate di alto livello.

Prima di passare alla rassegna, è doveroso specificare che tutti i prodotti sono venduti e spediti da store ufficiali oppure da rivenditori con un altissimo tasso di gradimento dagli utenti. Al contempo, i tempi di spedizione saranno relativamente brevi, a meno che non scegliate articoli compatibili con Amazon Prime, il servizio di Amazon che assicura tempi di consegna molto veloci.

Le migliori Agende 2022

Agenda settimanale Poprun

Come primo prodotto di questa guida all’acquisto delle agende 2022, vi consigliamo l’agenda settimanale Poprun. Si tratta di un articolo che si caratterizza da un design personalizzato, poiché dispone di alcune pratiche funzioni come un sacchetto di carta piegato, pagine tratteggiate e di contatto e un elastico. Il formato è settimanale, e ciascuna settimana è disposta su due fogli, in modo tale da prendere appunti facilmente. Con i suoi angoli a strappo permette una navigazione facile ed intuitiva. A tutto questo, inoltre, si aggiunge l’impegno del produttore nell’utilizzare carta ecologica, un fattore da non sottovalutare!

Agenda settimanale SmartPanda

Con una copertina morbida in pelle vegana, l’agenda sviluppata da SmartPanda rappresenta sicuramente un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono prendere appuntamenti e organizzarli settimanalmente. Questa agenda è stata sviluppata per integrarsi a qualsiasi stile di vita, per aiutare a pianificare la giornata e a massimizzare la produttività, dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 20:00. La qualità dei suoi fogli è di altissimo livello e lo stesso discorso vale per le funzioni intrinseche di questa agenda, vista la presenza di sezioni per indirizzi, contatti e note.

Agenda giornaliera Finocam

Chi desidera acquistare un’agenda meno sobria e aderente alla propria personalità, consigliamo di acquistare quella sviluppata da Finocam. Si presenta con un formato mensile, dunque troverete al suo interno dodici mesi completi, che partono appunto da gennaio 2022 fino a dicembre 2022. Inoltre, è interamente realizzato con materiali di ottima fattura, infatti la copertina è in polipropilene traslucido, mentre la spirale e le pagine sono in metallo e carta da 70gr/m2, con certificazione FSC.

Agenda settimanale Quo Vadis

L’agenda settimanale di Quo Vadis copre la bellezza di tredici mesi, da dicembre 2021 a dicembre 2022, motivo per cui permette di organizzare al meglio tutte le settimane che partono proprio dal prossimo mese, fino alla conclusione del prossimo anno. Questa agenda, dunque, permette di organizzare al meglio la settimana. Ogni pagina include uno spazio libero per appuntare i tuoi promemoria (come persone da contattare, cose da fare, ecc.). Inoltre, questa agenda è protetta da una copertina removibile, mentre la carta vanta un’ottima qualità per una scrittura morbida. Poi, ci sono anche dei risvolti portaoggetti per sistemare piccoli documenti e una rubrica rimovibile per segnare i propri contatti telefonici.

Agenda settimanale Moleskine

Moleskine rappresenta una delle migliori aziende produttrici di agende 2022. Tra le tante che commercializza, vi segnaliamo quella settimanale, che permette appunto di prendere appunti su base settimanale per dodici mesi, dunque copre tutto il prossimo anno, da gennaio a dicembre 2022, con un layout orizzontale su due pagine dedicate a tutti i giorni della settimana. L’agenda in questione presenta gli iconici angoli arrotondati, una chiusura ad elastico, un nastrino segnalibro e la scritta “in case of loss” nel risguardo anteriore. La carta, invece, da 70 g/m² è color avorio e senza cloro!

Agenda giornaliera Moleskine ed. Harry Potter

Come ultimo prodotto vogliamo segnalarvi un’edizione limitata, in particolare l’agenda giornaliera Moleskine di Harry Potter. È assai consigliata a tutti gli amanti del mago più famoso al mondo, dato che presenta una copertina in formato limitato che raffigura il boccino d’oro. Invece, per quanto concerne le sue caratteristiche, questa agenda presenta le stesse funzionalità del modello precedente!

Come scegliere le migliori Agende 2022

Dopo aver dato uno sguardo alle migliori agende 2022, è doveroso spiegarvi quelle che sono le caratteristiche peculiari di questi prodotti, in modo tale da conoscerle tutte e scegliere in totale autonomia quelle che meglio si addicono alle vostre esigenze. Dunque, come sceglierle? Di seguito le peculiarità.

Dimensione

Formato

Design

Rilegatura

Accessori

Personalizzazione

Dimensione

L’agenda è un prodotto assai importante per chi prende appunti appuntamenti o attività da eseguire. Tuttavia, prima di compiere l’acquisto, è necessario considerare la dimensione di tale oggetto. Chiaramente, non esiste uno standard di riferimento e dunque questo aspetto è assolutamente soggettivo e varia in base al suo futuro utilizzo e alle abitudini. In ogni caso, consigliamo le edizioni più grandi ad un pubblico femminile, visto che utilizzano maggiormente borse o zaini, mentre le versioni tascabili agli uomini, in modo tale da portarla sempre con sé.

Formato

È opportuno scegliere anche il formato della propria agenda, che sono principalmente tre:

formato giornaliero

formato settimanale

formato mensile

L’agenda giornaliera è quella tendenzialmente spessa, perché permette di avere una visione a 360 gradi di tutti gli appunti presi giorno dopo giorno. Questo tipo di formato è consigliato per tutti coloro che svolgono un’attività professionalizzante come rappresentanti, medici, estetisti o, generalmente, per tutti i lavoratori su appuntamento. Un nostro secondo consiglio è quello di prendere un prodotto che possa raccogliere anche tante annotazioni, poiché è assai importante annotare informazioni aggiuntive su un determinato appuntamento preso.

Le agende settimanali, invece, servono perlopiù a coloro che prendono appuntamenti su base settimanale, in particolare per chi non necessita di un controllo meno puntuale sugli orari lavorativi. Un prodotto del genere è assai consigliato a coloro che non hanno mai avuto un’agenda, in modo tale da iniziare a prendere mano con questi particolari prodotti.

L’agenda mensile si caratterizza da un formato più piccolo, generalmente tascabile, ed è strettamente consigliata per chi deve annotare poche informazioni, come nel caso di attività sportive, diete e quant’altro).

Design

La scelta del design è piuttosto difficile poiché bisogna considerare che la vita media di un’agenda è piuttosto lunga, ossia di un anno. Per questo motivo, una scelta consapevole sul design risulta pressoché ardua. Dunque, vi consigliamo di scegliere attentamente, dato che porterete questo piccolo oggetto per molto tempo.

Rilegatura

Esistono varie tipologie di agende 2022, ciascuna in base alla rilegatura di queste ultime, e di seguito vi elenchiamo quali sono:

Agenda ad anelli

Agenda cucita

Agenda a spirale

La rilegatura non è un fattore discriminatorio che porta all’acquisto o meno di un prodotto anziché un altro, ma ci sono persone che preferiscono una tipologia rispetto alle altre. Ad esempio, con un’agenda a spirale è possibile portare con sé anche una penna, mentre con le altre no. Ma andiamo per gradi per spiegarvi le differenze tra queste tre tipologie.

Un’agenda ad anelli è quella che, solitamente, assomiglia ad un raccoglitore, di conseguenza cambierete soltanto i fogli interni per prendere appunti, mentre la copertina rimane sempre la medesima. Come vantaggio, questi prodotti permettono una personalizzazione delle sezioni maggiore, mentre come svantaggio, hanno una resistenza troppo limitata.

Le agende cucite sono quelle caratterizzate da una copertina rigida o morbida (in base alla qualità ndR), che non permettono un’adeguata personalizzazione, ma è assai difficile strappare un foglio dalla cucitura centrale. Mentre, quelle a spirale possono aprirsi a 360 gradi.

Accessori

È indispensabile anche possedere degli accessori per le vostre agende 2022. Sul mercato ne esistono a bizzeffe, e ciascuno di essi permette di migliorare l’organizzazione degli appunti in base a cosa preferite. Ad esempio, aggiungendo un separatore, è possibile aggiungere una sezione per le password oppure una per tenere traccia delle cose secondarie da fare. Gli accessori, dunque, consentono di personalizzare quanto più possibile la propria agenda, e di conseguenza anche l’utilizzo di ciascuna sezione. Un altro accessorio consigliato è un apposita penna con portapenne, in modo tale da portare con sé tutto l’occorrente per prendere appunti in un colpo solo!

Personalizzazione (estetica)

In commercio esistono, chiaramente, degli accessori secondari per personalizzare esteticamente la propria agenda, e per questo motivo vi consigliamo di acquistare tutti quelli presenti nei maggiori store e-commerce. In alternativa potreste anche acquistare delle toppe e successivamente cucirle sulla copertina.