Gestire i propri impegni, le attività giornaliere e magari le call lavorative può essere stressante e seppur possiate segnare tutto sbrigativamente sul vostro smartphone, avere un’agenda può fare la vera differenza. Acquistare il modello migliore per voi è l’ideale per gestire al meglio qualsiasi mansione quotidiana, senza avere paura di dimenticarvi nulla. Un’agenda è perfetta per tenere la vita lavorativa e gli impegni privati sempre sotto controllo, per questo bisogna acquistarne una efficace, che sia perfetta per organizzare ciò che dovete fare giorno per giorno oppure settimana per settimana.

Tenendo presente che dovrete valutare bene la qualità, il formato e il design dell’agenda, abbiamo deciso di stendere una lista in cui raggruppare le migliori da acquistare per l’anno che sta per arrivare. In questo modo avrete una panoramica ampia prima di decidere quale acquistare, decidendo con attenzione quale delle agende che vi proporremmo può fare al caso vostro. In più, alla fine della nostra guida, vi spiegheremo come valutare con attenzione i vari modelli, senza perdere nemmeno un dettaglio.

Le migliori agende

Agenda Moleskine, 18 mesi

Come probabilmente già saprete, Moleskine è un’azienda leader in questo campo, per questo motivo non potevamo non includere una loro agenda nella nostra lista. Il modello in questione è un’agenda giornaliera 2022/2023 che copre ben 18 mesi, da luglio 2022 fino a dicembre 2023. In questo modo avrete la possibilità di segnare tutti i vostri appuntamenti oltre alle attività giornaliere. Grazie al layout dell’agenda, un’intera pagina è dedicata ad uno solo giorno dell’anno per prendere liberamente appunti, segnare eventi importanti e obiettivi mensili e settimanali. Anche dal punto di vista del design, si tratta di una vera garanzia: ha gli angoli arrotondati, una chiusura elastica, un nastro segnalibro e una pagina anteriore con avviso “in caso di perdita”. Inoltre, sono inclusi ben 295 adesivi colorati per personalizzare la vostra agenda settimanale: 1 foglio con lettere e 2 fogli con tante icone diverse.

Agenda Finocam, 16 mesi

Anche questo articolo Finocam, minimale ed elegante, copre un periodo di tempo piuttosto lungo. Da settembre 2022 fino a dicembre 2023. All’interno ha un layout settimanale verticale, diviso anche per ore. L’agenda include informazioni relative ai giorni festivi e comprende anche contenuti extra: dati personali, date da ricordare, prefissi internazionali, mappa dei fuso orario, festività internazionali, taglie di abbigliamento, orari, planner mensile in colonne di 3 anni e planner mensile di 16 mesi a griglia. Il calendario annuale è provvisto di una sezione quadrettata per ogni trimestre.

Agenda Kokonote Retro Fantasy, 17 mesi

Per un’agenda più particolare, unica e colorata, non dovreste farvi scappare il modello Kokonote Retro Fantasy. Si tratta di un prodotto con copertina rigida e chiusura elastica, pensata per risaltare sulla vostra scrivania e farvi spiccare tra la massa grazie ai toni del rosso, blu e giallo. Potrete utilizzarla per ben 17 mesi, da agosto 2022 a dicembre 2023. Le sue pagine puntinate includono uno spazio apposito, dedicato alle vostre attività giornaliere. All’interno dell’agenda avrete davvero di tutto, per distribuire impegni, call lavorative e molto altro ancora. A disposizione potrete gestire il planner annuale e mensile, numerose schede orario, bucket list e trip planner, un riquadro apposito per segnare i compleanni e sticker con cui impreziosire le vostre note. In più il trattattamento antigraffio della copertina permette di usarla ovunque si voglia e di metterla in borsa senza paura che si rovini.

Agenda Amazon Brand Eono, 12 mesi

Questa agenda dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è utilizzabile da luglio 2022 fino a giugno 2023 ed è arricchita da una delicata fantasia floreale sul fronte e sul retro. Le dimensioni ridotte di questo prodotto lo rendono facilissimo da trasportare nella vostra borsa o in valigia. Inoltre, avrete a disposizione un ampio spazio di scrittura per il vostro dettagliato programma giornaliero. La carta bianca, più spessa di quella di un normale diario o di un quaderno, è a prova di inchiostro e resistente all’usura.

Agenda Kokonote Japanese Art Premium Edition, 17 mesi

Tra i i prodotti col design più interessante e di maggiore qualità, c’è indubbiamente l’agenda settimanale Kokonote Japanese Art Premium Edition. Elegante, raffinata e dotata di copertina rigida con chiusura elastica, comoda da portare sempre con sé senza avere il timore di rovinarla. Vi offre la possibilità di organizzare le vostre giornate per ben 17 mesi, da agosto 2022 a dicembre 2023. Non meno importante, è dotato di numerose illustrazioni e citazioni lungo tutte le pagine, più l’elenco di tutte le festività e curiosità sul Giappone. Da non sottovalutare che potrete gestire le vostre attività giornaliere con il comodissimo formato check-list, minimalista e facile da utilizzare quotidianamente per segnare e spuntare già che avete bisogno di portare a termine quotidianamente.

Come scegliere le migliori agende?

Dopo avervi mostrato alcuni dei modelli più interessanti che potete trovare sul mercato, tra Moleskine e brand Amazon, vi aiuteremo a capire anche come decidere quale sia più adatto a voi e perché. Dalla dimensione fino alla rilegatura e altro ancora, vi daremo gli strumenti per comprendere quale agenda portare a casa. Ma non indugiamo ulteriormente e andiamo alla parte finale della nostra lista.

Dimensione

Sfruttare un’agenda quotidianamente significa utilizzarla per segnare appuntamenti importanti o attività da svolgere che non dovreste dimenticare, anche e soprattutto mentre siete fuori casa o in ufficio. Però, proprio perché si tratta di un articolo che potrebbe servirvi nello zaino oppure in borsa, sceglierlo delle dimensioni corrette è più che fondamentale. Non c’è alcuno standard di riferimento e dunque questo aspetto è più che soggettivo, potrete dunque variarlo in base al futuro utilizzo e alle abitudini che avete.

Se siete soliti portare le agende fuori casa, vi consigliamo un formato tascabile oppure medio, tenendo anche presente la tipologia di appunti che pensate di segnare con maggiore frequenza. Al contrario se lavorate in smart worling oppure avete necessità di spazi ampi per scrivere in maniera più estesa, vi consigliamo prodotti di dimensioni maggiori!

Formato

Da non sottovalutare anche il formato più opportuno per voi che, dunque, si sposi meglio con la vostra tipologia di impegni, attività, chiamate e così via. Anche in questo caso non c’è un vero e propio standard, bensì il nostro consiglio è di valutare da caso a caso ciò che può tornarvi più comodo e che vi consente di essere quanto più organizzati possibile. I formati di riferimento sono principalmente 3:

formato giornaliero: L'agenda giornaliera è più addentrata e spessa, dunque occuperà fisicamente più spazio nella vostra borsa o nel vostro zaino. Questo perché, d'altro canto, vi permette di avere una visione a 360 gradi su tutti gli appunti presi giorno per giorno, dividendo minuziosamente gli impegni senza dover scendere a compromessi di spazio. Si tratta di un formato consigliato per tutti coloro che svolgono un'attività professionalizzante come rappresentanti, medici, estetisti o, generalmente, per tutti i lavoratori su appuntamento. Vi consentirà di avere tutte le annotazioni che preferite e segnare anche per orario, senza omettere nulla.

formato settimanale: la versione settimanale, invece, è meno precisa ma vi consente di avere un panorama piuttosto minuzioso pur essendo più "concentrata" rispetto all'agenda quotidiana. Serve principalimente a coloro che prendono appuntamenti su base settimanale, dunque per chi non necessita di un controllo puntuale sugli orari lavorativi di ogni singola giornata. Si tratta di un formato funzionale, preciso al punto giusto e spesso disponibile anche in dimensioni più ridotte, per chi ha bisogno di un'agenda tascabile o quasi.

: la versione settimanale, invece, è meno precisa ma v pur essendo più “concentrata” rispetto all’agenda quotidiana. Serve principalimente a coloro che prendono appuntamenti su base settimanale, dunque per chi non necessita di un controllo puntuale sugli orari lavorativi di ogni singola giornata. Si tratta di un formato funzionale, preciso al punto giusto e spesso disponibile anche in dimensioni più ridotte, per chi ha bisogno di un’agenda tascabile o quasi. formato mensile: stiamo parlando della versione più tascabile in assoluto, prettamente consigliata a chi deve sfruttare l’articolo per annotare piccole attività o eventi. Sconsigliata ai professionisti e ideale per chi ha bisogno di avere un prodotto sempre con sé, con tutte le attività principali del mese senza estrema precisione!

Design

Passiamo ora a un lato che potrebbe risultare secondario ma che, invece, può fare la differenza sul lungo periodo. Acquistare un’agenda significa investire su un prodotto che pensate di tenere con voi per almeno 12 mesi e un massimo di circa 18 mesi, nel caso abbiate optato per un articolo più duraturo. Dunque, prendersi qualche tempo in più per valutare il design è una scelta più che saggia. Non solo per valutare i lunghezza, larghezza, materiale con cui è realizzata l’agenda ma anche per scegliere attentamente tra un prodotto che sia più minimale o magari uno più particolare e colorato, in base al vostro stile di tutti i giorni e a ciò che vi rappresenta di più.

Rilegatura

Da non sottovalutare anche l’importanza delle rilegatura della vostra agenda, da decidere con attenzione in fase d’acquisto. Non si tratta di una caratteristica che fa la completa differenza, come nel caso del formato, ma indubbiamente si tratta di una caratteristica che può variare in base alle vostre preferenze. Ad esempio, con un’agenda a spirale è possibile portare con sé anche una penna, mentre con le altre no. Ecco le principali tipologie:

Agenda ad anelli

Agenda cucita

Agenda unita da colla

Agenda a spirale

L’agenda ad anelli è quella che assomiglia ad un raccoglitore e che, di conseguenza, vi permetterà di cambierete i fogli volta per volta per prendere appunti, mentre “il corpo” dell’agenda rimane lo stesso. Come vantaggio, questi prodotti permettono una personalizzazione delle sezioni maggiore, mentre come svantaggio, hanno una resistenza troppo limitata e sono anche piuttosto ingombranti. Dunque sconsigliati anche da portare in borsa o in zaino, in quanto occupano molto spazio e pesano di più.

Le agende cucite sono caratterizzate da copertine rigide o morbide e pagine piuttosto salde, dunque molto difficili da strappare anche in casi estremi. Le versioni unite da un materiale colloso sono, solitamente, la versione meno costo di quelle cucite (decisamente più resistenti) ma molti modelli vi garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Mentre, quelle a spirale possono aprirsi addirittura a 360 gradi e, come quelle ad anelli, risultano piuttosto ingombranti.

Quanto sono importanti gli accessori per la propria agenda?

Sul mercato esistono numerosi accessori che possono arricchire l’utilizzo e l’estetica della vostra agenda, l’acquisto di questi va valutato in base all’utilizzo che pensate di farne. Ad esempio potrete trovare dei comodi separatori, utili per evitare di fare confusioni tra determinate annotazioni o tra vari periodi di tempo. In aggiunta sono disponibili anche sticker e adesivi di vario genere e in vari stili, ottimi per semplificare la visione di eventi e attività a primo impatto. O, ancora, sono disponibili dei portapenne da unire rapidamente alla propria agenda, in modo tale da avere tutto il materiale per prendere appunti in rapidità, senza paura di perdere nulla nella propria borsa. Gli accessori, dunque, consentono di personalizzare interessando di questo articolo da sfruttar nella quotidianità.