Aliexpress: sconti fino al 75% in occasione del Cyber Monday

Durante il periodo del Black Friday, abbiamo visto come Aliexpress abbia abbassato i prezzi dell’intero catalogo e ciò avviene anche oggi in occasione del Cyber Monday che, vi ricordiamo, sarà l’ultimo giorno per acquistare articoli di ogni genere a prezzi stracciati. Per queste ultime ore, il colosso dell’e-commerce cinese da l’impressione di aver aumentato ancora di più la percentuale di sconto, dal momento che svariati prodotti godono ora di ribassi fino al 75%.

Come da tradizione, sul portale sarà possibile trovare di tutto, inclusi gli elettrodomestici e gadget di brand noti come Anker. A tal proposito, vi segnaliamo lo sconto del 32% riguardante l’altoparlante portatile Anker Soundcore Motion Plus, un altoparlante bluetooth in grado di mettere in difficoltà persino le soluzioni JBL grazie non solo ad una qualità audio di tutto rispetto, ma anche e soprattutto per il suo prezzo, il quale grazie al Cyber Monday scende a meno di 100€. Come saprete, in questa fascia di prezzo è difficile trovare dispositivi capaci di riprodurre un suono potente e allo stesso tempo chiaro, per non parlare poi della presenza dell’impermeabilità, ma l’Anker Soundcore Motion Plus vanta tutte queste caratteristiche, quindi poterlo acquistare a questa cifra non dovrebbe farvi pensare due volta prima di aggiungerlo al carrello, anche perché ovviamente l’offerta durerà poche ore.

A sorprendere poi è la possibilità di migliorare ulteriormente il suono di Anker Soundcore Motion Plus in modo semplice ed intuitivo, grazie all’applicazione ufficiale che vi permetterà non solo di scegliere svariati tipi di equalizzazione, ma anche di regolare quest’ultima a proprio piacimento, mettendo in risalto le frequenze che più desiderate. Ad esempio, se siete soliti ascoltare brani in cui vengono messi in evidenza i bassi, potrete aumentare le frequenze inferiori ai 100Hz per apprezzare meglio la musicalità di questo genere.

A prescindere dalle regolazioni, Anker Soundcore Motion Plus ha la potenza sufficiente per gestire ogni vostro intervento, con i driver che non vanno in distorsione neanche a volumi alti. Questo è possibile grazie alla presenza di driver dedicati, progettati per far sì che ognuno riproduca le frequenze adatte. Nonostante sia compatto, integra 2 tweeter, 2 woofer e un driver passivo per i bassi. Insomma, ora che è stato scontato del 32%, questo dispositivo è da prendere al volo, così come tantissimi altri prodotti che, ricordiamo, non debbano appartenere per forza alla categoria dell’elettronica, in quanto Aliexpress possiede in offerta tutto quello che potrebbe fare al caso vostro.

