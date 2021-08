Amazfit Bip U Pro ad un ottimo prezzo con le offerte eBay!

Mentre su Amazon impazzano quelle che sono le offerte giornaliere, incentrate sullo straordinario Kindle Paperwhite, vi segnaliamo in questo articolo le proposte incluse ne “Gli Imperdibili” di eBay che, come sempre, coinvolgono diverse categorie merceologiche del portale, come smartwatch, smartphone, elettrodomestici e molto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale fino al 50%!

Le proposte di eBay sono – come da tradizione – molteplici e soprattutto variegate ma, tra tutte quelle disponibili, vi suggeriamo di dare uno sguardo allo smartwatch Amazfit Bip U Pro. Questo dispositivo indossabile è generalmente venduto al prezzo di 84,90€, ma oggi è disponibile a 49,90€ grazie ad uno sconto del 41% sul prezzo di listino. Con il codice sconto “PITSMART21”, il costo totale scende ulteriormente a 45,91€.

L’Amazfit Bip U Pro è un prodotto dalle ottime specifiche tecniche. Innanzitutto, possiede un ampio display a colori in alta definizione da 1,43 pollici, con 50 temi personalizzabili per cambiare il tema del quadrante, ognuna adatta ad un differente look. Oltre a ciò, offre un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca e il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue, per poter notificare qualsiasi anomalia in tempo reale.

Questo dispositivo, inoltre, fornisce i dati di allenamento durante l’attività sportiva grazie alle molteplici modalità professionali incluse nel sistema (tra queste, ad esempio, ci sono corsa, nuoto e ciclismo ndR). Poi, vanta un sensore GPS integrato, un’intelligenza artificiale e il pieno supporto all’assistente vocale Amazon Alexa per impartire ordini a tutti gli altri dispositivi di domotica dal palmo della mano.

L’Amazfit Bip U Pro è dunque un dispositivo eccellente per le sue specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria! Chiaramente, l’offerta dedicata a questo smartwatch non è l’unica disponibile ne “Gli Imperdibili” di eBay, per questo motivo vi consigliamo di consultare la pagina del portale, al seguente indirizzo, per scoprire tutte le opportunità di risparmio.

