Amazfit GTS con GPS e display AMOLED a meno di 70€ su Unieuro!

Se cercate ottime occasioni che vi permetteranno di risparmiare cifre sostanziose su alcuni dei prodotti più ambiti, uno dei posti più adatti dove trovarle è su Unieuro che, con il suo Sottocosto, è in grado di dare filo da torcere anche ad Amazon, proponendo sconti che possono superare persino la soglia del 50%. Siamo sicuri che molte di queste occasioni saranno disponibili anche oggi, quindi il nostro consiglio è quello di continuare la lettura ed, eventualmente, sfruttare subito le offerte prima che sia troppo tardi.

Una delle offerte più interessanti vede l’ottimo Amazfit GTS, uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che viene proposto a soli 69,99€ anziché 129,99€. Il prezzo proposto da Unieuro per questo specifico modello è il più basso della rete e, nonostante venga offerto ad una cifra super competitiva, sarà capace di soddisfare le esigenze di coloro che vogliono un dispositivo moderno e funzionale, nonché quelle degli sportivi che vogliono controllare le prestazioni del loro allenamento e non solo.

Con le sue 12 modalità di allenamento e un sistema di valutazione di salute avanzato, Amazfit GTS vi permetterà di tenere il vostro stato di salute sotto controllo in tempo reale e per tutto l’arco della giornata, persino di notte, grazie alle approfondite analisi raccolte dal sensore integrato, che potrete verificare non solo tramite il bellissimo schermo AMOLED da 1,65 pollici, ma anche tramite l’applicazione ufficiale.

Impermeabile e con un’autonomia di ben 14 giorni, l’Amazfit GTS potrete indossarlo anche in acqua e non dovrete preoccuparvi di ricaricarlo nel corso della giornata o aver paura che si possa danneggiare con facilità, dato che la scocca in metallo gli permetterà di essere resistente e robusto, oltre che elegante. Per quanto riguarda i quadranti, fattore molto importante per uno smartwatch, sarete felici di sapere che potrete scegliere un’infinità di interfacce grafiche, mettendo in rilievo le informazioni per voi più importanti, sia in digitale che in analogico.

Insomma, avrete capito che si tratta di uno smartwatch da non sottovalutare, considerando quelle che sono le caratteristiche tecniche e il nuovo prezzo di vendita tagliato del 46%. Naturalmente, oltre a questa offerta imperdibile, vi ricordiamo che su Unieuro sono presenti tanti altri prodotti in promozione, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare quella giusta in base alle vostre necessità. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

