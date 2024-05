Scegli il tuo conto Hype e ricevi fino a 25€ di bonus con questo CODICE SCONTO!

HYPE è un servizio di online banking molto popolare che propone diversi conti correnti gratuiti e pagamento, tra cui i piani Premium, Next e persino un piano dedicato ai minori. pensati per chi desidera gestire facilmente le proprie finanze con un app di ultima generazione, direttamente dallo smartphone. Inoltre, scegliendo uno di questi conti potrai approfittare di un bonus di benvenuto fino a 25€ utilizzando il codice promo "CIAOHYPER". La registrazione tramite il sito Hype è semplicissima e richiede pochi passaggi, dopodiché potrai iniziare da subito a gestire al meglio le tue finanze con il tuo nuovo conto.

Apri un conto Hype

Conto Hype, a chi serve?

HYPE dispone di una vasta gamma di opzioni dedicate a diverse tipologie di utenti. Hype Start è il conto base offerto da HYPE, pensato principalmente per chi desidera una soluzione semplice e senza costi per la gestione quotidiana delle proprie finanze. Questo conto è particolarmente adatto ai giovani o a chi non ha ancora esperienza con la banca digitale, offrendo una carta contactless e la possibilità di fare operazioni bancarie di base come trasferimenti, pagamenti e prelievi. L'app di HYPE consente di tenere sotto controllo le spese e di impostare obiettivi di risparmio, il tutto senza canone mensile, rendendolo una soluzione economica e accessibile.

Per chi cerca funzionalità più avanzate e vantaggi aggiuntivi, Hype Next e Hype Premium sono le opzioni ideali. Hype Next si rivolge a chi viaggia frequentemente o a chi desidera benefici extra come prelievi gratuiti in tutto il mondo e tassi di cambio vantaggiosi, mentre Hype Premium è progettato per offrire il massimo delle prestazioni con assicurazioni di viaggio comprese, limiti di spesa e prelievo più elevati e un cashback maggiore su una vasta gamma di acquisti. Entrambi questi conti includono una serie di assicurazioni utili per chi viaggia spesso, rendendo queste opzioni ideali per chi desidera una copertura più completa e vantaggi superiori nella gestione quotidiana e nei viaggi. Indipendentemente dal conto scelto, Hype ti regala una carta di debito collegata al conto e priva di canone con la quale potrai effettuare prelievi e pagamenti in Italia e all'estero.

Indipendentemente dalle tue necessità specifiche, HYPE offre una serie di opzioni convenienti per chi cerca una soluzione bancaria moderna e flessibile. Con funzionalità come cashback sui viaggi, assicurazioni inclusive per imprevisti in viaggio, e la possibilità di gestire e controllare le spese in real-time tramite app, HYPE si pone come una scelta vantaggiosa e adatta a tutte le necessità, dalle più semplici alle più complesse. Ricorda di utilizzare il codice "CIAOHYPER" al momento della registrazione per ottenere fino a 25€ di bonus e iniziare subito a godere dei benefici del tuo nuovo conto corrente HYPE.