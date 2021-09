Amazon: aperti i preorder per le cuffie PS5 Pulse 3D nel colore Midnight Black

Vi segnaliamo che su Amazon sono appena partiti i preorder per la nuova bellissima colorazione “Midnight Black” delle eccezionali cuffie wireless Pulse 3D, ovvero quello che è l’headset ufficiale che Sony ha prodotto in concomitanza dell’arrivo di PlayStation 5, e da subito considerato il miglior acquisto possibile per chiunque voglia munirsi di cuffie da gioco da accoppiare alla splendida console Sony, specie considerando il loro ottimo rapporto qualità/prezzo: appena 99,00€.

Difficile, infatti, che possiate acquistare cuffie dello stesso livello, e wireless, a meno di 100 euro. Con la versione Midnight Black, in uscita il prossimo 29 ottobre, Sony prosegue quindi nella sua campagna per offrire ai giocatori accessori PS5 in alcune varianti di colore, dopo che negli scorsi mesi l’azienda aveva già immesso sul mercato i pad DualSense nei colori Cosmic Red e, per l’appunto, Midnight Black.

Per ciò che concerne le cuffie wireless Pulse 3D, parliamo di un headset dal design molto stiloso, perfettamente in linea con quella che è la livrea della console, ed il cui punto di forza è quello di amplificare l’esperienza acustica 3D offerta dal Tempest Engine di PS5, grazie al quale le Pulse 3D vi garantiranno un audio direzionale ricco ed avvolgente. Dal punto di vista dei materiali, invece, parliamo di cuffie con morbidi e comodi padiglioni in memory foam, perfette anche per lunghissime sessioni di gioco, visto il peso complessivo irrisorio.

Dotate, inoltre, di un doppio microfono con eliminazione del rumore incluso direttamente nei padiglioni, le Pulse 3D si propongono persino con diversi tasti di comando presenti direttamente sui lati dei padiglioni, con anche controlli separati per l’audio del gioco e della chat, così che possiate bilanciare velocemente il suono in modo da preferire uno dei due flussi audio.

Il bello è che si tratta di un acquisto molto valido anche per i giocatori PS4 o PC, giacché queste cuffie si propongono con una chiavetta USB di connessione (e inclusa nella confezione), che non limita l’usabilità alla sola console di nuova generazione. Ovviamente, al netto di ciò, specifichiamo che alcune feature delle cuffie, come quelle relative alla tecnologia Tempest, non potranno essere utilizzate, per ovvi motivi, sulle console della passata gen. Chiarito questo, vi ricordiamo che le Pulse 3D in colorazione Midnight Black arriveranno ufficialmente solo il prossimo 29 ottobre, ma considerato quando già successo in passato, tanto per le cuffie, che per i pad nelle nuove colorazioni, è plausibile che esse andranno ben presto esaurite, quindi meglio affrettarsi subito ad effettuare il preorder!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

