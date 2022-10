L’Amazon Comics Award è una fantastica iniziativa volta ad incentivare la produzione di opere artistiche e letterarie, valida dal 29 settembre 2022 fino al 1 novembre 2022, in concomitanza con il festival Lucca Comics and Games 2022. Grazie a questo progetto, disponibile sull’apposita pagina della store, potrete essere estratti a sorte per la vincita di un buono sconto Amazon dal valore di 50€. Gli step da seguire sono facili e veloci!

Vi basterà partecipare all’iniziativa, votando il vostro fumetto preferito e, una volta terminate le votazioni, avrete la possibilità di essere sorteggiati. Ovviamente, per partecipare dovrete necessariamente accedere al vostro account Amazon e, subito dopo, visualizzare i prodotti che partecipano al progetto e decidere quale votare!

I fumetti candidati per la partecipazione da ciascuna coppia autore-editore sono molti e tutti estremamente differenti tra loro. Potrete decidere tra dei classici del settore come One piece. Celebration edition. Con gadget e Poster (Vol. 100) di Star Comics oppure Zerocalcare con il suo No Sleep till Shengal edito Bao Publishing.

Per votare o acquistare i fumetti che aderiscono all’Amazon Comics Award vi basterà semplicemente cliccare il vostro preferito tra i presenti. Una volta scelto, si appariranno 2 box differenti: Acquista Ora oppure Vota questo fumetto. Non dovrete fare altro che attendere il risultato alla fine dell’iniziativa e la vostra mail, nel caso siate stati scelti!

