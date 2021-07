Amazon e Visa: 10% di extra sconto su tanti prodotti selezionati!

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le migliori offerte giornaliere di Amazon, incentrate in particolar modo sui migliori monitor da gaming, come nel caso dell’ottimo Samsung G5 da 27″. Ebbene, ora torniamo a parlare del portale statunitense per segnalarvi quella che è una nuova iniziativa nata in collaborazione con Visa, che vi permetterà di ottenere un extra sconto del 10% su tanti prodotti selezionati!

Per poter sfruttare appieno questa promozione, è doveroso seguire pochi e semplici passi. Vi basterà, infatti, scegliere uno o più prodotti appartenenti a questa selezione ed inserirli nel carrello. Successivamente, una volta entrati nel processo d’acquisizione, l’extra-sconto sarà applicato direttamente al totale dell’ordine, qualora siate possessori di una carta di credito Visa. Attenzione però, questa promozione è valida solo ed esclusivamente fino al prossimo 06 agosto 2021, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili.

Come è facilmente intuibile, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo alle Samsung Galaxy Buds+. Generalmente disponibili al prezzo consigliato di 149,00€, quest’oggi sono acquistabili a “soli” 91,24€, a seguito di uno sconto del 39%, l’equivalente di ben 57,76€! Con l’extra-sconto del 10%, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 82,11€, in altre parole il prezzo più basso di sempre!

I Samsung Galaxy Buds+ sono degli articoli di altissimo livello perché possiedono un doppio driver per ciascun auricolare, che garantiscono bassi profondi e alti cristallini. Inoltre, offrono la possibilità di eliminare il rumore ambientale mediante due microfoni esterni con tecnologia beam-forming. Tra le sue caratteristiche troviamo anche la possibilità di personalizzare impostare i controlli soft-touch di ciascun auricolare, attraverso l’applicazione dedicata disponibile per Android e iOS.

I Galaxy Buds+ eccellono anche nel campo dell’autonomia. Includono al loro interno delle batterie che assicurano 11 ore in riproduzione musicale e 22 ore di autonomia totale. Inoltre, essendo dotate della funzione “fast charge”, con soli 3 minuti di ricarica è possibile riprodurre musica per un’altra ora.

Insomma, si tratta di un prodotto che, considerando le caratteristiche tecniche e il nuovo prezzo di vendita, rappresenta un ottimo compagno di viaggio. Chiaramente, le auricolari in questione non rappresentano l’unica offerta disponibile, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina dell’offerta, cosicché possiate visionare tutta la proposta di Amazon e Visa. Infine, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram, dedicati rispettivamente a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: i prezzi riportati in basso non includono lo sconto offerto dalla promozione in questione!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!