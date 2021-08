Amazon Gaming Week: Dualsense e altri accessori PS5 in forte sconto!

La Amazon Gaming Week continua e, di conseguenza, vi proponiamo quelle che sono le migliori offerte di ogni categoria, in particolar modo quella legata agli accessori per Playstation 5, con tantissimi prodotti in sconto per migliorare la vostra esperienza di gioco, elevando il vostro intrattenimento e la vostra postazione ad livello decisamente più alto.

Tra i tanti accessori in offerta per la console di casa Sony che troverete in occasione della Gaming Week di Amazon, figura il controller Dualsense per PS5 in vendita al prezzo di 59,00€, disponibile anche nella sua nuova colorazione Midnight black con una spesa aggiuntiva di soli 2,99€.

L’innovativo joypad targato Sony, si caratterizza per il suo coinvolgente feedback aptico che reagisce alle vostre azioni nel gioco, grazie agli attuatori doppi che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione e ai suoi grilletti adattivi. Le vibrazioni dinamiche prodotte durante le vostre sessioni di gaming possono simulare qualsiasi sensazione, dagli ambienti al rinculo delle varie armi da fuoco. Oltre al comodo microfono integrato di cui dispone il joypad, potrete collegare attraverso l’ingresso jack da 3,5mm, un altro paio di cuffie, per rimanere in contatto con gli amici online durante le sessioni di gioco in cooperativa. Invece, qualora vogliate disattivare l’acquisizione vocale, non dovrete fare altro che premere il comodo tasto mute.

Oltre al Dual Sense, troverete anche le ottime cuffie wireless Pure 3D, in offerta al loro nuovo prezzo di 87,57€. Questo paio di cuffie wireless, progettate per l’audio 3D delle console PS5, presentano un design elegante ottimizzato con padiglioni e archetto per garantirvi un comfort maggiore durante le vostre sessioni di gioco. Il doppio microfono Pulse 3D, di cui sono dotate garantisce un’acquisizione vocale straordinariamente nitida con eliminazione del rumore. Grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, verrete trasportati in paesaggi sonori incredibilmente coinvolgenti, dove il suono sembra provenire da ogni direzione, con un feedback più realistico che mai. Inoltre, le cuffie in questione, possono essere collegate a PlayStation VR e ai dispositivi mobili tramite l’ingresso da 3,5 mm, mentre grazie all’apposito adattatore wireless in dotazione potrete utilizzarle persino sui computer Windows e MacOs.

Ovviamente, come avrete modo di vedere, il joypad Dualsense e le cuffie wireless Pure 3D non sono gli unici accessori PS5 ad essere in offerta per la Gaming Week di Amazon, motivo per cui, vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo, per scoprire quali tra i vari prodotti soddisfa meglio le vostre esigenze in fatto di gaming. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Le offerte della Amazon Gaming Week

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!