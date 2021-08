Amazon Gaming Week: le migliori offerte sui giochi Xbox

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte sui titoli a marchio Nintendo, si torna ora a parlare di videogiochi in sconto, grazie alle offerte che Amazon, e la sua Gaming Week, stanno riservando ai giochi per console Xbox, con sconti davvero imperdibili su tanti titoli compatibili sia con la vecchia che con la nuova generazione di console Xbox!

C’è spazio davvero per tutto, nonché per alcune uscite recenti e di valore che, credeteci, non vorrete lasciarvi scappare visti i prezzi proposti! Un esempio su tutti è lo spettacolare Resident Evil Village, arrivato sugli scaffali da pochissimo, e consacrandosi come uno dei più riusciti e memorabili titoli della serie, anche in virtù di una direzione artistica sublime, e di una varietà di ambienti e situazioni tale da racchiudere tutto il meglio della saga in un unico, splendido, capitolo, come per altro ben testimonia la recensione scritta dal nostro team di Game Division, che premiò il gioco Capcom con un sonoro 9!

Disponibile in sconto anche nella sua pregiata edizione steelbook, Resident Evil Village è in sconto in edizione standard al prezzo abbordabilissimo di 49,99€, contro i 69,99€ del prezzo originale! Si tratta già di un calo di prezzo importante, specie considerando che parliamo di un gioco uscito appena lo scorso maggio, e dunque ancora freschissimo per moltissimi giocatori.

Adrenalinico e conturbante, capace di spaventare ma anche di affascinare con le sue fasi esplorative e d’azione, Resident Evil Village è un sequel diretto del già ottimo settimo capitolo, da cui il gioco eredita sia le sue meccaniche in prima persona, sia il suo protagonista, ovvero lo sfortunato Ethan Winters che, reduce delle disavventure di casa Baker, finirà ora coinvolto in una nuova “missione” nel cuore dell’Europa, in cerca di sua figlia, misteriosamente rapita dal leggendario Chris Redfield!

Un titolo che va assolutamente giocato e che, grazie alla Amazon Gaming Week, potrà ora essere vostro a meno di 50 euro, in quello che è certamente uno dei migliori acquisti che si possano fare in ambito software all’interno della promozione Amazon! Ovviamente, Resident Evil Village è comunque solo uno dei tanti proposto dalla Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon dedicate ai titoli Xbox, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop.

