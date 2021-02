Amazon Gaming Week: prezzi eccezionali sui videogiochi Nintendo Switch

Di sicuro in questi giorni vi abbiamo proposto molte offerte super allettanti della Amazon Gaming Week, ma quelle relative ai giochi per Nintendo Switch sono senza dubbio quelle che nessun possessore della console ibrida Nintendo può lasciarsi sfuggire. È risaputo infatti che Nintendo è sempre molto restia a scontare le sue esclusive, ed in queste ore su Amazon troverete molti titoli con il prezzo ribassato, per questo ci permettiamo di consigliarvi di sfruttare quanto prima l’iniziativa ed evitare di non trovare più le occasioni disponibili.

Quando si pensa a Nintendo è logico pensare a Super Mario, ed infatti in questa selezione troverete molti dei titoli presenti su Switch dedicati all’idraulico saltellante a prezzo scontato, tra cui anche l’incredibile raccolta Super Mario 3D All Stars, che include 3 dei giochi più apprezzati da pubblico e critica: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Questa particolare raccolta è stata realizzata per celebrare il 35° anniversario di Super Mario e vi ricordiamo che sarà disponibile solo fino al 31 marzo 2021, ma al momento non ci è dato sapere quale sarà il comportamento di Nintendo con il gioco, quindi questa potrebbe essere l’ultima occasione per poterlo acquistare a prezzo scontato.

Grazie alla Amazon Gaming Week è possibile trovare in questa selezione anche titoli come Animal Crossing: New Horizons, che nonostante sia uscito ormai un anno fa riceve un continuo update con eventi tematici e supporto continuo, ma anche tanti altri titoli di altri sviluppatori, come il recente Immortals Fenyx Rising che può esser acquistato scontato ad appena 39,99€. Tra i tanti videogiochi a prezzo scontato è presente anche il primo capitolo della saga di Kingdom Hearts disponibile su Switch, stiamo parlando di Melody of Memory, il gioco musicale che vi permetterà di rivivere tutte le vicende dell’intricata saga attraverso le meravigliose canzoni che caratterizzano ogni capitolo, che può esser vostro a 34,99€.

Possessori di Nintendo Switch, i giochi scontati presenti su Amazon sono veramente tanti, e quindi il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita pagina sul portale, così da trovare la cialda perfetta in base alle vostre preferenze. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo titolo Nintendo, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

