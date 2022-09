Se siete alla ricerca di un titolo fresco, divertente e decisamente lungo, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, grazie alle ottime offerte della Gaming Week, è disponibile a prezzo scontato il nuovo, e recente reboot, della serie Saints Row, ad un prezzo davvero ottimo, specie considerando l’uscita recente del gioco.

Amazon, infatti, propone la Day One Edition del gioco, in sconto sia per PS4 che per PS5, rispettivamente a 54,74€ (sconto del 22%) e 56,99€ (sconto del 19%), contro il prezzo originale di 69,99€, imposto per entrambe le console.

Saints Row

Reboot di una delle più popolari serie di sempre, nata sulla scia del successo del più blasonato GTA, Saints Row ritorna in una veste nuova, e per certi versi inedita, scostandosi di molto da quel mood sconclusionato e decisamente sopra le righe che lo aveva caratterizzato nelle sue ultime iterazioni, pur mantenendo intatto il proprio stile coatto e, spesso, irriverente.

In soldoni parliamo di un titolo open world molto simile a GTA per imprinting e sviluppo, con un’animo equamente diviso a metà tra narrazione e pura divagazione, lasciando libro il giocatore di scorrazzare impunemente sulla vasta mappa di gioco, alla ricerca di segreti, missioni secondarie o puro (e distruttivo) divertimento.

Divisa in ben nove distretti, la mappa di questo Saints Row è la più vasta mai vista nella serie, e vi permetterà di interfacciarvi con un mucchio di location e situazioni differenti, guidati da una trama tutta all’insegna della spettacolarità e dell’azione.

Insomma, un titolo che promette divertimento, azione, frenesia e brutalità e che, grazie ad Amazon, può essere subito vostro ad un prezzo già molto competitivo!

