Se siete alla ricerca di una scheda video, cogliendo un ottimo affare in questo periodo di carenza di chip, la Amazon Gamng Week ha diverse proposte interessanti, che coinvolgono anche altri componenti per PC. Salvo esaurimento scorte, fino al 9 settembre avrete quindi modo di aggiornare il PC o creare una nuova piattaforma da zero a prezzi folli.

Offerte così vantaggiose vengono rilasciate pochissime volte durante l’anno, pertanto non dovreste farvi sfuggire le opportunità odierne, nonché quelle che saranno rilasciate nell’arco del periodo promozionale. Le proposte sono allettanti già in questo primo giorno di offerte e, come anticipato, non mancano una serie di schede video a buon prezzo, in particolar modo quelle Nvidia.

Se avete un monitor 4K e volete puntare alle massime prestazioni, potreste approfittarne per acquistare la RTX 3090 personalizzata da Gigabyte, nella versione Gaming OC 24G. Amazon la propone a 1.349,99€, un prezzo inferiore di diverse centinaia di euro rispetto a quello di listino e, per questo, consigliamo di aggiungere nel carrello questa scheda video prima che le scorte si esauriscano.

La RTX 3090 è la top di gamma di Nvidia ed è stata progettata con la tecnologia Ampere, che garantisce prestazioni all’avanguardia anche alle risoluzioni più alte come il 4K. Una scheda indicata dunque per chi non vuole scendere a compromessi e pretende di giocare non solo a risoluzioni elevate ma anche con tutte le impostazioni grafiche al massimo, godendosi così la grafica realistica dei titoli tripla A attuali e futuri.

Essendo personalizzata da un produttore come Gigabyte, non poteva mancare un sistema di raffreddamento custom, che ha consentito di aumentare la frequenza di clock dagli originali 1.695 MHz a 1.755 MHz senza compromettere le temperature. Quest’ultime non supereranno mai la soglia critica grazie alla tecnologia WINDFORCE 3X, che si basa su tre ventole con rotazione alternata e da ben 7 tubi di calore in rame composito.

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

I migliori componenti in offerta

