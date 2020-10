Amazon Music HD: offerta lancio con 90 giorni di uso gratuito!

Aggiornamento 1 ottobre 2020: l’offerta è ancora disponibile!

A circa 1 anno di distanza rispetto all’arrivo negli Stati Uniti, Amazon Music HD, ovvero il nuovo servizio di streaming musicale di Amazon, arriva finalmente anche in Italia e lo fa con una promozione davvero molto invitante che vi permetterà, qualora non abbiate mai provato i servizi musicali di Amazon, di accedere al servizio in modo completamente gratuito per ben 90 giorni!

Nato con l’intento di offrire il meglio della qualità audio agli amanti della musica (cosa non sempre possibile con i servizi in streaming), Amazon Music HD approda nel nostro paese con un’offerta di circa 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità con una profondità a 16 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kHz (ovvero qualità CD), senza contare i milioni di brani in Ultra HD (superiore alla qualità del CD) con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 KHz. Il servizio è poi compatibile con un’ampia gamma di dispositivi comprendenti desktop, smartphone Android e iOS, e una selezione di dispositivi Amazon Echo, Fire TV e Tablet Fire, oltre che a moltissimi prodotti terze parti dei principali produttori audio, come Sonos e Sennheiser.

La promozione è riservata ai nuovi clienti dei servizi musicali Amazon, ma il colosso dell’e-commerce non lascerà indietro i suoi affezionati fan tant’è che, qualora abbiate già sottoscritto un abbonamento Amazon Music Unlimited, potrete passare a Music HD con un piccolo sovrapprezzo di 5 euro. Qualora poi non siate nuovi clienti dei servizi musicali di Amazon, non temete! Anche per chi ha già sottoscritto in passato dei servizi Music Unlimited (anche nelle formule di prova), potrà comunque usufruire di un’ottima promozione che vi permetterà di sottoscrivere Music HD al prezzo di soli 9,99€ per 90 giorni, al termine dei quali la sottoscrizione mensile tornerà al prezzo standard di 14,99€.

Insomma, Amazon Music HD potrebbe essere la scelta ideale per gli amanti della musica in streaming e, grazie a questa prova gratuita di 90 giorni, potrete testare la qualità audio proposta da Amazon in modo del tutto gratuito e con la possibilità di disdire l’iscrizione giusto poco prima che l’offerta scada e si rinnovi a prezzo pieno. Una chance come poche che, come sempre, vi invitiamo a cogliere al volo e che sarà disponibile solo fino al 10 ottobre 2020!

