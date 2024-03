Amazon Music Unlimited: ecco come ottenere 3 mesi di servizio GRATIS!

Come vi stiamo raccontando dalle prime ore del 20 marzo, le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano un'opportunità imperdibile per approfittare di sconti su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Le promozioni, però, non si limitano ai prodotti fisici, bensì riguardano anche i servizi di Amazon: fino alle ore 17:00 del 30 marzo potrete, infatti, riscattare ben 3 mesi di Amazon Music Unlimited completamente gratis!

Amazon Music Unlimited, perché abbonarsi?

Fino a fine mese, dunque, avrete modo di godere del servizio di musica in streaming senza versare un centesimo, semplicemente iscrivendovi nella pagina dedicata alla promozione. Una volta scaduta la promozione potrete, quindi, decidere se annullare l'abbonamento o se rinnovarlo a 10,99€ al mese.

La promozione di Amazon Music Unlimited è riservata ai clienti Prime. Se non lo siete ancora, vi invitiamo a provare il servizio, poiché i primi 30 giorni sono completamente gratuiti. È un'ottima occasione per testarlo e godere di tutti i vantaggi inclusi nell'abbonamento, come la spedizione rapida di tutti gli ordini Amazon e l'accesso a offerte esclusive durante eventi come il Prime Day. Potrete inoltre accedere a migliaia di film e serie tv su Prime Video e a una vasta selezione di libri e videogiochi tramite Prime Reading e Prime Gaming.

Amazon Music Unlimited è perfetto per chi desidera ascoltare musica senza interruzioni pubblicitarie e avere la libertà di scegliere e riprodurre i propri brani preferiti in qualsiasi momento. Potrete anche scaricare la musica per l'ascolto offline, ideale durante i viaggi. Inoltre, troverete una vasta gamma di podcast italiani e internazionali su vari argomenti, dall'attualità alla storia.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata all'offerta per ulteriori informazioni e per usufruire dell'offerta. Tuttavia, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché sarà disponibile solo per i prossimi giorni!

