Amazon Prime Day: GraviTrax di Ravensburger in sconto!

In occasione del Prime Day di Amazon, diventato l’evento dedicato a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime, Ravensburger ha inaugurato una nuova ed interessante promozione su alcuni dei suoi migliori prodotti, in particolare quelli della gamma GraviTrax , con sconti che possono raggiungere oltre il 40%

Tra le proposte di Ravensburger vogliamo segnalarvi le offerte dedicate ai prodotti GraviTrax Starter Set. Potrete trovare in sconto tutte le versioni: classico, XXL e Speed. Si tratta di un gioco da tavolo logico/creativo con il quale è possibile costruire un circuito del tutto personalizzabile per far rotolare più biglie contemporaneamente, sfruttando i principi del magnetismo, della cinetica e della gravità.

Il GraviTrax Starter Set rappresenta il punto di partenza per costruire un numero quasi infinito di tracciati. Abbinando le espansioni e gli accessori venduti separatamente (si possono combinare fra loro tutte le espansioni e gli accessori disponibili) , è possibile ampliare le piste rendendole più spettacolari, come nel caso del “GraviTrax Flextube” che consente di installare alla pista dei dislivelli.

Consigliato per tutti i bambini con età superiore agli otto anni, questo gioco è comunque adatto a chiunque perché saprà divertire anche gli adolescenti e gli adulti. Ciò detto, visto il numero di articoli attualmente in offerta, vi consigliamo di visitare la pagina di Ravensburger su Amazon, in particolare nella sezione "In primo piano" al seguente indirizzo, dove sono troverete tutte le proposte.

N.B.: Come specificato nell’articolo, lo Starter Set (disponibile sia nella variante classica che in quella XXL e Speed) rappresenta soltanto il punto di partenza per iniziare a giocare. Gli accessori e le espansioni non funzionano singolarmente, motivo per cui è necessario acquistare prima uno degli Starter Set disponibili e successivamente un’espansione o accessorio.

