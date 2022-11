Appassionati di mattoncini, ma soprattutto fan Nintendo, occhio a questa promozione! Vi segnaliamo infatti che, tra i graditi antipasti che Amazon ci sta servendo in vista dell’attesissimo Black Friday 2022, da oggi sono disponibili anche moltissimi set Lego in offerta che, già solo ad una prima occhiata, vi offriranno moltissime occasioni di acquistare a prezzo ribassato una linea di articoli fantastica, e da tempo sulla cresta dell’onda!

Stiamo parlando dei bellissimi e numerosi set della linea Lego Super Mario, che Amazon sta scontando in queste ore con tagli ai prezzi fino al 45%! Un affare imperdibile, sia per chi non ha ancora avuto modo di conoscere la sfiziosa versione Lego del popolare (ex) idraulico Nintendo, sia per chi dispone già di qualche set a tema, e vuole oggi ampliare la sua collezione.

Le opzioni, del resto, sono davvero numerose, ed includono anche i due “Starter Pack”, messi in commercio dall’azienda di Billund, a dir poco fondamentali perché includono i personaggi di Lego Mario e Lego Luigi, senza i quali non è possibile “giocare” lungo i percorsi modulari e assemblabili con le varie espansioni. Grazie ad un sistema che riconosce i diversi elementi del percorso, come le monete e i nemici, i due personaggi Lego, del tutto differenti dalle più comuni “minifig”, possono infatti interagire con il livello di gioco e con il giocatore, creando un feeling molto simile a quello dei classici giochi Nintendo.

I prezzi sono ottimi, perché parliamo di circa 33 euro, sia per lo starter pack a tema Mario, che per quello dedicato a Lugi. Come se non bastasse, sono in forte sconto anche diverse espansioni che includono, ad esempio, i set dedicati a Yoshi (ed in cui è presente il celebre dinosaurino verde), lo starter pack che include il personaggio di Lego Peach, e diverse altre opzioni, tra cui persino il “livello” dedicato ai videogame della serie Luigi’s Mansion!

Insomma, la scelta è piuttosto variegata, e qui non ci resta altro da fare che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, dove troverete tutti i set Lego, dedicati a Mario e non, che Amazon sta scontando per placare l’attesa per l’ormai prossimo Black Friday 2022!

