Amazon: tante offerte sui rasoi elettrici Braun

vi offriamo ora una nuova tornata di promozioni, che il portale sta riservando esclusivamente ai rasoi e regolabarba Braun, con offerte ottime anche su dispositivi senza filo, a dir poco perfetti data l'imminenza delle partenze estive.

Se siete alla ricerca di un ottimo rasoio elettrico da portare in viaggio con voi e, al contempo, volete tenervi molto al di sotto dei 100 euro, il suggerimento che ci sentiamo di darvi è di puntare direttamente al rasoio Braun MGK7020 con il suo kit 10 in 1, che vi offrirà la bellezza di 9 accessori per la rasatura, con tanto di regolatori di rasatura a diverse lunghezze. Nella confezione è inoltre incluso anche un ottimo rasoio da barba Gillette Fusion5 ProGlide con tecnologia FlexBall, grazie al quale potrete ulteriormente rifinire la vostra rasatura.

Non si tratta del dispositivo più performante e costoso del marchio ma, credeteci, ha ben pochi eguali in termini di rapporto qualità/prezzo. Il rasoio e rifinitore Braun MGK7020 garantisce infatti ottimi risultati. L’intercambiabilità delle testine permette una rasatura completa di volto e testa e grazie alla sua impermeabilità può essere risciacquato e usato persino in doccia. Un prodotto ottimo che, di per sé, sarebbe già apprezzabilissimo al suo prezzo di partenza, ovvero 89,99€, ma che grazie alla promozione Amazon è oggi in sconto ad appena 61,99€, con uno sconto applicato pari al 31%! Insomma, un’occasione da non perdere che, come intuirete, è comunque solo una delle offerte messe a disposizione da Amazon e che vi invitiamo a consultare nella loro completezza dando un’occhiata a quella che è la pagina della promozione.

