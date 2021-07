Amazon: ventilatori, barbecue e non solo nelle nuove offerte Aigostar!

Dopo aver visto assieme le offerte del giorno sui rasoi elettrici Braun, vi invitiamo a scoprire un’altra interessante iniziativa promozionale di Amazon, che vi consentirà di acquistare alcuni dei prodotti del brand Aigostar a prezzi davvero incredibili con sconti fino al 50%. Nonostante la promozione non abbia una scadenza, vi invitiamo ad affrettarvi, poiché essendo prodotti disponibili fino a esaurimento scorte, andranno sicuramente a ruba.

La nuova iniziativa di Amazon comprende un numero limitato di articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo soffermarci su quella dedicata all’’Aigostar Eiffel 33JTT, un ventilatore a torre che potrete acquistare a 54,99€ anziché di 112,99€, grazie ad uno sconto del 51% dal prezzo consigliato dal produttore europeo.

Questo ventilatore a torre, dal design sicuro ed elegante, possiede delle dimensioni tali da poter essere disposto comodamente in qualsiasi ambiente della casa. Inoltre, grazie alla sua oscillazione fino a 70° e l’orientamento automatico, avrete una ventilazione ampia e omogenea in tutta la stanza. Al suo interno monta un motore premium da 45 W capace di emettere una quantità d’aria massima di 23,4 m³ e delle griglie di protezione per la sicurezza dei bambini.

Possiede poi 3 modalità di vento che possono essere impostate grazie al comodo telecomando ad infrarossi, dal quale potrete attivare il timer di auto-spegnimento fino a 8 ore. Il ventilatore Aigostar Eiffel 33JTT emette una rumorosità di appena 41 dB a velocità minima, perfetto quindi per non essere disturbati durante il sonno, mentre si guarda la TV, mentre si lavora o si studia.

Ovviamente questa non è l'unica proposta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare, soprattutto, tutti quei prodotti che possono adattarsi alle vostre esigenze e al vostro portafoglio.

