Amazon Fan Shop, tutti i prodotti della propria squadra in un unico posto

Con l’inizio della UEFA Champions League, abbiamo pensato di riproporvi la notizia relativa l’intrigante e funzionale nuova sezione di Amazon inaugurata lo scorso mese, e pensata per tutti gli appassionati di sport e, in particolare, del mondo del calcio. Stiamo parlando di “Your Fanshop”, che consente ai clienti di personalizzare la propria pagina dedicata in modo da visualizzare solo i prodotti dedicati alla propria squadra del cuore!

Un’idea che arriva in concomitanza delle prime partite della Serie A e che vi permetterà, tramite la pagina Amazon dedicata, di poter gestire facilmente il proprio profilo di fan. Il bello è che l’iniziativa non si ferma al calcio, ed anzi comprende una rosa di ben 250 squadre di calcio nazionali e internazionali e diversi club di basket, con prodotti ufficiali provenienti dalle proposte di squadre amatissime e seguire come Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Milan e AS Roma.

Una volta selezionata la vostra squadra (o le vostre squadre, qualora vogliate tenere d’occhio più proposte), ci penserà Amazon a proporvi i migliori articoli a tema, spaziando non solo tra le tipiche maglie ufficiali, ma anche attraverso altri prodotti su licenza di abbigliamento e non, cosicché possiate sbizzarrirvi negli acquisti per voi o per i vostri cari.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Ovviamente Amazon Fan Shop è un servizio del tutto gratuito che potrete modificare come più vi aggrada, aggiungendo o rimuovendo le squadre di calcio e basket così come preferite, cosicché da ottenere la selezione di articoli per uomo, donna e bambino che più si adegua a voi ed alla vostra passione. A questo punto, non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale di Amazon Fan Shop e cominciare a personalizzarla come preferite, cosicché possiate mostrare il vostro amore ed il vostro sostengo alle vostre squadre del cuore! Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

» Clicca qui per accedere ad Amazon Fan Shop e comincia a personalizzare! «

