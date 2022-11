Tra qualche mese, per l’esattezza il prossimo 22 febbraio 2023, arriverà finalmente sul mercato il PlayStation VR2, ossia la seconda versione del visore a realtà virtuale di Sony pensato appositamente per PlayStation 5. Un appuntamento che gli appassionati si sono già segnati sul calendario e a cui è possibile fin da ora farsi trovare pronti prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Il PlayStation VR2, del resto, è un prodotto con delle qualità tecniche indiscutibili, che ben giustificano la grande attesa da parte dei videogiocatori. I due schermi OLED da 2000×2040 con HDR fino a 120 fps presentano infatti una risoluzione 4 volte quella del primo PlayStation VR, con il tracciamento oculare e la messa a fuoco migliorata che rendono l’esperienza visiva ancora più interessante. Con il suo secondo visore per PlayStation, Sony ha però pensato a un upgrade su tutta la linea, con l’audio di gioco che è nettamente migliore grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech e pure il comfort ha fatto un passo avanti, con prese d’aria aggiuntive e fasce regolabili.

Completano un quadro decisamente promettente i grilletti adattivi e il feedback aptico, che abbiamo imparato ad apprezzare sul DualSense di PS5. Il PlayStation VR2, insomma, sembra avere tutte le carte in regola per offrire un’esperienza unica, a cui ci si può fin da ora prenotare per assicurarsene una copia il giorno di lancio.

