Siamo ormai nel pieno di dicembre, il che significa che, se ancora non l’avete fatto, è giunto decisamente il momento di pensare ai regali di Natale. Fortunatamente, moltissimi store stanno proponendo offerte, consentendoci di risparmiare sugli acquisti di fine anno, e in prima linea ovviamente c’è Amazon; se stavate pensando di comprare uno smartwatch per una persona a voi cara (o per voi stessi), oggi potrete approfittare di uno sconto strepitoso!

L’Apple Watch Series 7 è infatti attualmente disponibile a 639,00€ invece di 789,00€; si tratta di un ribasso del 19%, che vi permetterà di risparmiare ben 150,00€ su questo smartwatch spettacolare! Inoltre, per i clienti Amazon Prime la consegna è garantita prima di Natale, quindi avrete la certezza di riceverlo in tempo per poterlo mettere sotto l’albero.

Il Series 7 è uno degli ultimi modelli di smartwatch proposti da Apple, e diventerà un compagno inseparabile capace di rendere notevolmente più semplice la vita di chi lo indossa. Il display da 41mm è molto più ampio e resistente rispetto ai suoi predecessori, consentendo di controllare le notifiche, leggere messaggi e visualizzare ogni tipo di informazione in modo chiaro e in qualsiasi momento grazie alla funzionalità always-on.

L’Apple Watch Series 7 monitora costantemente la salute di chi lo indossa, misurando parametri come il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, il battito cardiaco e molto altro. Ovviamente, queste funzionalità diventano ancor più utili durante l’allenamento: l’orologio calcola il movimento giornaliero, registrando ogni tipo di attività fisica e mostrandone i dati sia in tempo reale che in seguito nell’applicazione dedicata.

Infine, tramite lo smartwatch è possibile chiamare e mandare messaggi, utilizzare le Mappe, tenere chiavi, carte d’imbarco, carte di credito, gestire la riproduzione musicale e molto altro, il tutto senza dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca. La batteria dell’orologio è pensata per durare fino a 18 ore, in base al vostro utilizzo, quindi potrà supportarvi al meglio nella vostra giornata lavorativa o di studio e una volta scarico sarà di nuovo indossabile in men che non si dica grazie alla ricarica ultra veloce.

