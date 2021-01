Approfitta degli sconti fino al 17% sullo store Lenovo!

Se le numerose offerte che vi abbiamo proposto finora non vi hanno ancora saziato, allora potreste apprezzare quelle che sono le nuove proposte in sconto provenienti dallo store di Lenovo, a dir poco perfette soprattutto per chi è in cerca di un notebook sofisticato e dalle alte prestazioni, con design moderno, resistente e di ultima generazione. La nuova promozione di Lenovo punta proprio a questo, ovvero mettere a disposizione una vasta gamma di ottimi dispositivi a prezzi ribassati, con sconti che arrivano fino al 17%.

Certo, la percentuale di sconto non è tra le più alte che abbiamo visto, ma vale la pena sottolineare che parliamo comunque di un risparmio di diverse centinaia di euro, come ad esempio quello su Lenovo Yoga S940 da 14 pollici, acquistabile fino al 1 febbraio a 1.576,17€ invece di 1.899,00€. Come anticipato dal nome del prodotto, si tratta di un notebook appartenente alla serie Yoga di Lenovo, la quale si contraddistingue per essere innovativa e ricca di funzionalità, in grado di portare la vostra produttività a nuovi livelli.

Leggero, comodo e resistente, il Lenovo Yoga S940 viene proposto con un processore Intel Core i7-8565U, 8GB di RAM e un performante SSD PCIe da 512GB, componenti di tutto rispetto che non avranno difficoltà ad aprire e gestire le operazioni più pesanti. Non una macchina da gaming, ma ottimizzata invece per dare il suo meglio nelle applicazioni d’ufficio e garantire la massima sicurezza durante il lavoro, con lo sblocco del sistema operativo che avviene attraverso il riconoscimento facciale.

Vincitore del Design Award 2019, questo modello pesa solamente 1,2 kg con lo spessore che non supera i 12,2 mm. Inoltre, abbiamo di fronte il primo notebook al mondo realizzato con un vetro che avvolge tutto lo schermo, ciò gli garantisce di avere bordi ancora più sottili rispetto alla media e, di conseguenza, vi permetterà di apprezzare meglio la qualità del display, i cui colori vivaci e supporto HDR VESA 400 faranno sì che l’esperienza d’uso sia ai vertici della categoria.

Come avviene spesso con questo tipo di promozioni, quello citato sopra non è l'unico modello in offerta ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le soluzioni e sconti di Lenovo.

