Siamo a tutti gli effetti alla fine del Black Friday Mediaworld e, ormai, sempre più vicini all’inizio della tanto attesa Holiday Season in cui acquistare tutti i regali di Natale per amici e parenti. Ma, pur trattandosi dell’ultima giornata di super promozioni, lo store in questione ha deciso di proporre alcuni degli sconti più allettanti di tutto il 2022, in grado di superare addirittura il 40%!

Le offerte disponibili nel parterre di Mediaworld sono davvero impressionanti e variegate, in grado di soddisfare ogni necessità, preferenza e ovviamente anche budget. All’interno dello sezione dedicata agli ultimi sconti del Black Friday, infatti, troverete prodotti entry level, di media fascia oppure top di gamma che vi garantiranno le migliori performance possibili. In questo modo potrete decidere facilmente quale sia il prodotto da portare a casa, ideale per voi: un nuovo elettrodomestico smart, un TV 4K per il vostro soggiorno o magari uno smartphone Apple che vi assicuri performance eccellenti!

Per esempio, in ambito telefonia, va assolutamente menzionato l’Oppo Reno 6 5G ad appena 299,99€ invece di 499,99€. Stiamo parlando di un modello dal design iconico e ultrasottile, ben riconoscibile nel panorama degli smartphone. Il design leggermente squadrato consente di avere una presa salda e sicura, inoltre la sottilissima cornice (2mm) permette di ottenere una visione a tutto schermo dei contenuti (91,7%). OPPO Reno6, inoltre, è dotato dell’innovativa tecnologia Video e Foto Ritratto con effetto Bokeh che consente di creare ritratti video innovativi e perfetti in qualsiasi condizione. Non meno importante grazie alla tecnologia AI Highlight Video 2.0 Reno6 è in grado di regolare automaticamente le impostazioni luminose dei video in qualsiasi contesto per video chiari e nitidi.

In alternativa, se state pensando di acquistare una nuova lavatrice che consumi poco e vi permetta di risparmiare sulla bolletta di fine mese, vi consigliamo la Lavasciuga SAMSUNG WD90T734ABH/S3 disponibile a 799,00€ invece di 1.349,00€. Questo modello sfrutta la tecnologia Ecolavaggio e vi assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia.

Potrete ottenere risultati di lavaggio eccezionali, senza sprechi e fatica. In più, grazie a un sistema integrato di sensori (acqua, peso e detergente) la lavatrice calcola la quantità di detersivo e ammorbidente su misura per ciascun carico. Potrete riempire il dispenser ed ottenere fino a un mese di lavaggi in completa autonomia, dimenticandovi di riempire la vaschetta ad ogni ciclo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dei prodotti.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Mediaworld del Black Friday 2022

Telefonia

Computer e smart home

TV, soundbar e audio

Grandi elettrodomestici

Piccoli elettrodomestici

Foto, video e mobilità elettrica

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!