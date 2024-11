Apri Credem Link entro il 30 novembre e puoi ricevere fino a 200€ di buoni regalo Amazon!

Se siete alla ricerca di un conto corrente che unisca i vantaggi del digitale alla consulenza personalizzata, con l'aggiunta di un premio sostanzioso, questa offerta merita attenzione. Il Conto Credem Link è disponibile con canone zero e include una promozione che permette di ricevere fino a 200€ in Buoni Regalo Amazon.it utilizzando il codice PROMO200.

Prima di aprire un conto, consigliamo di leggere termini e condizioni sul sito Credem.

Conto corrente online Credem Link, chi dovrebbe aprirlo?

Il conto Credem Link rappresenta la soluzione ideale per chi desidera gestire le proprie finanze in modo completamente digitale, senza rinunciare al supporto di consulenti professionisti. L'offerta include una carta di debito internazionale Mastercard gratuita per il primo anno (successivamente 1,5€ al mese) e un servizio di Internet Banking completamente gratuito, accessibile sia da PC che tramite l'app mobile.

La caratteristica distintiva di questo conto è la possibilità di scegliere tra due modalità di consulenza: il Team di Wellbanker per assistenza esclusivamente online dalle 9:00 alle 21:00 nei giorni feriali, oppure un Personal Wellbanker dedicato per consulenza sia in filiale che da remoto. Il servizio include inoltre funzionalità avanzate come pagamenti digitali, gestione F24 semplificato e conferma delle operazioni tramite riconoscimento biometrico.

Per ottenere i 200€ in Buoni Regalo Amazon.it è necessario aprire il conto entro il 30/11/2024 utilizzando il codice PROMO200 e soddisfare almeno una delle seguenti condizioni entro il 31/12/2024: effettuare pagamenti con carta per almeno 1.000€ oppure accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto.

Con un'apertura completamente digitale tramite SPID o documento d'identità, il Conto Credem Link si presenta come una soluzione moderna ed efficiente per la gestione del proprio denaro. La combinazione di servizi digitali avanzati, consulenza personalizzata e il bonus di benvenuto di 200€ in Buoni Regalo Amazon.it rende questa proposta particolarmente interessante per chi cerca un conto corrente completo e conveniente.

