Arrivano le grandi offerte di San Valentino da EMP!

Prendiamoci un piccolo break dalle offerte di oggi per tornare a parlare delle grandi promozioni di EMP, stavolta però sulle offerte relative a San Valentino, infatti in queste ore è possibile trovare molti prodotti di merchandise a prezzo scontato e con la possibilità di ricevere un ulteriore ribasso del 15% su tutto il carrello. Lo sconto extra si attiverà in base a quanto ammonta il costo totale degli articoli selezionati nel carrello, e verrà applicato dopo aver inserito il codice Choose221AFF nell’apposita sezione al momento del pagamento, secondo la seguente modalità:

da 49,00€ = 10% di sconto

da 55,00€ = 12% di sconto

da 59,00€ = 20% di sconto

Inoltre vi ricordiamo che se siete alla ricerca di regali da fare in occasione di San Valentino, potete consultare EMP dove lo sconto sull’abbigliamento dei marchi esclusivi del portale è ancora valido, oppure visitare il nostro hub dedicato a tutte le offerte a tema presenti online.

In questa selezione realizzata per San Valentino troverete molti prodotti di merchandise come Funko Pop!, peluches e molti oggetti utili per arredare casa in base alle proprie passioni come nel caso del servizio di piatti a tema Nightmare Before Christmas, un set di 4 piatti in porcellana con diverse colorazioni che ritraggono i personaggi del film, che potrò essere vostro a soli 26,99€. Per i collezionisti più incalliti invece sono presenti molti dei gadget che possono far la gioia di qualsiasi nerd come il Guanto dell’infinito come visto in Avengers: Endgame, la pistola a protoni di Ghostbuster e persino le più recenti spade laser realizzate da Hasbro come quella ricurva del Conte Dooku.

Sono presenti anche una serie di accessori che puntano a completare gli outfit con un tocco di personalità, infatti sono presenti mascherine, orecchini, particolari borse ispirate a vari franchise come quello di Harry Potter e persino un ciuccio per bambini con la scritta “Metal kid”

Avrete capito che gli articoli di questa selezione realizzata per San Valentino da EMP sono molti, e per questo vi ricordiamo di consultare la pagina relativa del portale così che possiate trovare i prodotti perfetti in base ai vostri gusti e quelli della vostra metà.

