Arrivano le nuove offerte Eneba: giochi in sconto fino al 98%!

Siete alla ricerca di qualche gioco a un prezzo super? A venire in vostro soccorso è Eneba, noto e affidabile store digitale che propone con sconti fino al 98% numerosi titoli decisamente interessanti. Se siete interessati ad approfittare di qualcuna di queste offerte il nostro consiglio è quello di fare in fretta: esse saranno infatti disponibili per ancora poco più di tre giorni.

A essere in offerta con forti sconti rispetto al prezzo di partenza sono titoli di grandissimo impatto, come il giocatissimo FIFA 21, acquistabile nella sua versione per PC a soli 22,59€ contro i 59,99€ di listino, e il sempreverde GTA 5, ottenibile a soli 9,41€ nella sua Premium Online Edition colma di contenuti aggiuntivi.

Non potevano poi mancare opere recentissime come Hitman 3, uscito solo due giorni fa e già acquistabile con ben 10€ di sconto. Titoli come Overwatch, Minecraft, The Sims 4 e Dead By Daylight completano poi una ricca carrellata di offerte, in cui è difficile non trovare qualcosa di proprio interesse.

Nel caso siate interessati a qualcuna di queste offerte, o se volete invece semplicemente dare un’occhiata alla lista completa dei titoli in offerta su Eneba, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: gli sconti su Eneba dureranno ancora pochi giorni!

» Clicca qui per tutti i titoli in sconto da Eneba «

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!