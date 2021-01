Arrivano le nuove statuette di Rick & Morty su Eaglemoss!

Prendiamoci una piccola pausa dalle classiche offerte Tech della giornata, per parlare di un argomento che farà la gioia dei lettori più nerd appassionati del collezionismo, perché sul portale di Eaglemoss sono arrivate le nuove statuette ispirate alla serie animata Rick e Morty! Vi ricordiamo che tutte queste statuette sono realizzate in una particolare resina metallica che le rende solide al tatto e sono dipinte a mano con una incredibile cura nei dettagli, e diventano un vero must have per i fan della serie trasmessa da Adult Swim.

Riprodotte in scala 1:16 in confronto alle dimensioni reali dei personaggi, queste statue sono bellissime da posizionare una affianco all’altra anche grazie alla base da esposizione a forma di portale dimensionale verde, che conferisce una maggiore stabilità al tutto. In questa nuova collezione è possibile metter mano sullo scienziato Rick Sanchez, su tutta la sua famiglia e vasta cerchia di comprimari come i Mr Miguardi, ma anche sulle versioni cattive dei due personaggi che nel tempo hanno conquistato i fan come Evil Morty. Tutte le statue della collezione Rick e Morty includono anche una rivista illustrata di 16 pagine con informazioni e curiosità sul personaggio, compresa la sua storia nella serie.

Su Eaglemoss è possibile trovare anche tanto altro che riguarda l’irriverente serie animata, infatti sono presenti una selezione di t-shirt dalle grafiche esclusive, tazze, portachiavi e persino una tracolla come quella Pace tra i mondi che potrà esser vostra a 34,99€, suddivisa in due tasche con tanto di chiusura lampo e abbastanza grande da contenere un computer portatile.

Visto che questa nuova collezione di statuette di Rick e Morty è molto wubba lubba dub dub, il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina di Eaglemoss relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto in base ai vostri gusti. Infine, l’ultima cosa prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo articolo di merchandise di Rick e Morty, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!