Arrivano le offerte di Natale Amazon su vino, birre e superalcolici! Sconti fino al 40%!

ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Chiudiamo questo nuovo lunedì di dicembre proponendovi delle offerte davvero ottime, specie in vista delle imminenti feste di Natale in cui, ne siamo certi, molti di voi non disdegneranno un brindisi o un bicchierino a fine pasto. Su Amazon, infatti, tornano le offerte dedicate a birre, vini e distillati di qualità, con offerte davvero eccezionali, e che saranno più che in grado di soddisfare molti dei nostri lettori, specie quanti sono orientati verso una buona bottiglia come regalo di Natale.

Le offerte, del resto, spaziano tra diverse proposte, con anche alcuni box regalo pensati appositamente per le feste, come quello marcato Talisker che, al prezzo di meno di 34 euro, vi permetterà di portarvi a casa un’ottima bottiglia di Talisker Skye da 700ml, ed una coppia di bicchieri da degustazione!

Il Talisker Skye è uno dei whisky single malt torbati più popolari in produzione sulle isole scozzesi. Originario dell’isola di Skye, la sua origine gli conferisce un retrogusto vagamente salino, complici le acque utilizzate per la sua lavorazione.

Intenso e profumato, con sentori agrumati, di frutta secca, ed una leggera nota affumicata, il Talisker Skye è un whisky ideale per chi, ad esempio, non ha grande dimestichezza e palato nell’ambito dei distillati scozzesi, e vuole muovere i primi passi verso la degustazione dei liquori della Scozia che, ricordiamolo, con le sue circa 130 distillerie, è il principale produttore di whisky del pianeta!

In ogni caso, anche chi beve whisky abitualmente potrebbe gradire un’ottima bottiglia di Talisker Skye, il cui contrasto tra affumicato e fruttato, tra salinità e dolcezza, unito al suo caratteristico colore ambrato, lo rendono un prodotto sempre piacevole da bere, che non manca di soddisfare persino il palato di chi è abituato a prodotti meno commerciali, e dal sapore più artigianale.

Senza contare l’ottima qualità del distillato, la confezione di Talisker Skye proposta da Amazon è poi perfetta come regalo di Natale in quanto, come detto in apertura, include anche due splendidi bicchieri da whisky con tanto di incisione del nome della distilleria Talisker, il tutto per appena 33,90€!

Un affare che, come sempre, è comunque solo uno degli innumerevoli che ci sta proponendo Amazon in queste ore e, per questo, qualora foste a caccia di altre idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buone feste!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!