Arrivano le offerte Imetec: asciugacapelli professionali a prezzi eccezionali!

Se stavate cercando un asciugacapelli, non potrete perdervi l’ultima promozione di Amazon! Dove numerosi asciugacapelli del noto brand Imetec sono ora soggetti ad un importante taglio di prezzo. Molte soluzioni tra cui articoli piccoli ma potenti pensati per seguirci durante le vacanze, oppure soluzioni per professionisti che con la loro enorme potenza ed accessori possono realizzare qualsiasi tipo di funzione.

Gli asciugacapelli in promozione includono sia la serie Bellissima che Salon Expert, e tra tutti quelli attualmente in sconto consigliamo di tenere maggiormente in considerazione il modello Salon Expert P2 2200, il cui merito è quello di essere dotato di caratteristiche che solitamente si trovano negli asciugacapelli utilizzati dai professionisti nei saloni di bellezza. Nonostante rientra nella fascia media di prodotti con un prezzo di 38,90€ anziché 49,90€, la potenza che può sprigionare si muove in un range che va dai 1.850 ai 2.200 Watt e permette di scegliere il livello del getto d’aria a seconda della tipologia della propria capigliatura. Salon Expert P2 2200, inoltre, permette di scegliere tra 8 combinazioni di aria e temperatura con la possibilità di attivare una funzione in grado di dare un colpo d’aria fredda tramite un semplice pulsante con lo scopo di rifinire la piega. Vale la pena sottolineare anche la presenza del kit di accessori in dotazione che, tra gli altri, include il beccuccio professionale che serve ad indirizzare il flusso d’aria calda su una zona specifica. In poche parole, questo asciugacapelli è l’ideale per coloro che desiderano avere una soluzione quanto più vicina possibile a un prodotto professionale senza spendere una fortuna.

Le offerte sono molte ed anche parecchio allettanti, per questo vi consigliamo subito di approfittarne perché la disponibilità potrebbe terminare in fretta, e quindi vi invitiamo a visitare la pagina dedicata. Come sempre, vi ricordiamo di seguire anche i nostri quattro canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

