Asciugatrice AEG da 9 kg ad un prezzo mai visto da MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori occasioni di questo lunedì 19 aprile sicché, dopo avervi proposto quelle offerte di Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di scoprire anche le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, includono una grande varietà di prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per computer e dispositivi per la cura della persona, il tutto con sconti con sconti capaci di decurtare il prezzo anche del 60% in alcuni casi, ma solo fino a mezzanotte!

Una delle migliori occasioni che troverete oggi sul portale riguarda l’asciugatrice AEG T8DEC95M Serie 8000, che potrete acquistare scontata a 899,000€ anziché a 1.249,00€. Quando si parla di asciugatrice si parla sempre di un dispositivo in grado di cambiare la quotidianità del fare il bucato, e con AEG T8DEC95M Serie 8000 i vantaggi sono molteplici, da quelli di tempo fino a quelli meramente economici. La grande particolarità di questa asciugatrice è senza dubbio il suo sistema Absolutecare, che modifica temperatura e la velocità del cestello in base alla tipologia e quantità di bucato presente, con movimenti realizzati appositamente per ottenere il massimo dei risultati preservando i capi.

Il cestello da 9 kg di AEG T8DEC95M Serie 8000 è un vero concentrato di innovazione, infatti al suo interno sono poi presenti una serie di sensori che hanno lo scopo di monitorare il livello di umidità e di temperatura del bucato così riportarlo sul display così da esser aggiornati in tempo reale con l’andamento del ciclo. Per una maggior libertà del bucato, invece, le alette del cestello di AEG T8DEC95M Serie 8000 hanno una particolare forma aerodinamica, mentre per migliorare la visibilità è presente una pratica luce LED interna così da controllare meglio attraverso l’ampio oblò frontale.

La speciale tecnologia SensiDry di AEG T8DEC95M Serie 8000 estrae l’umidità dai tessuti a temperature più basse delle altre asciugatrici, riducendo sia i tempi di asciugatura che la struttura e la consistenza dei capi, tenendo bassi anche i consumi energetici. Inoltre nell’asciugatrice AEG T8DEC95M Serie 8000 è montato il nuovo sistema di filtraggio OKOFlow è ottimizzato per catturare acari, batteri ed allergeni dopo ogni ciclo, mantenendo i consumi i più bassi della categoria.

Avrete capito che AEG T8DEC95M Serie 8000 un'asciugatrice dalle ottime prestazioni e di alta qualità, e trovarla ad un prezzo così conveniente è una vera occasione imperdibile.

