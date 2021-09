Asciugatrice Electrolux A+++ a metà prezzo su Mediaworld!

Dopo avervi segnalato le prime offerte giornaliere, in questo articolo vi segnaliamo le promozioni incluse nel “Solo per Oggi” di Mediaworld, all’interno del quale non mancano imperdibili occasioni d’acquisto, soprattutto rivolte a tutti coloro che desiderano acquistare asciugatrici, frigoriferi, smart TV, smartphone e PC desktop.

La lista dei prodotti promozionati è, come da tradizione, piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di tenere in considerazione l’acquisto dell’asciugatrice Electrolux EW7HL83B5, un articolo perfetto per asciugare il bucato nelle fredde giornate invernali. Originariamente disponibile a 1.049,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 559,00€, grazie ad uno sconto di ben 490,00€!

Stiamo parlando di un’asciugatrice che rappresenta un concentrato di tecnologia, a partire dal sistema GentleCare System, che permette di asciugare il bucato a temperature dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, ed è capace di mantenere tutti i capi come nuovi più a lungo. All’interno del cestello, inoltre, ci sono diversi sensori che regolano in automatico il programma di asciugatura, garantendo anche un risparmio di tempo ed energia.

Questa asciugatrice, grazie alle inversioni del cesto, promette un’asciugatura più delicata rispetto ai tradizionali elettrodomestici, motivo per cui si potranno anche inserire nel cestello tessuti sensibili alle alte temperature, come la seta e la viscosa, riducendo chiaramente le pieghe. L’Electrolux EW7HL83B5 è certificata come un’asciugatrice A+++, quindi sarà in grado di abbattere il costo della bolletta dell’energia.

Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con la promozione del “Solo per Oggi” di Mediaworld, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro portafoglio.

