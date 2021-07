Asciugatrice Electrolux ad un prezzo shock su Mediaworld!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte giornaliere di Amazon ed eBay, è arrivato il momento di continuare la nostra rassegna quotidiana dedicata agli sconti, proponendovi anche le ultime proposte del “Solo per Oggi” di Mediaworld dove, come sempre, vi sarà possibile acquistare molteplici prodotti con sconti che possono toccare quota 50%! Attenzione però, questa iniziativa scadrà a mezzanotte, per questo motivo vi consigliamo di affrettarvi per non perdere le opportunità concesse dal portale.

Diverse sono le proposte di MediaWorld, ma quella che vogliamo offrirvi oggi è relativa all’asciugatrice Electrolux EW7HE92ST da 9 kg. Generalmente acquistabile alla modesta cifra di 1.099,00€, quest’oggi è disponibile a “soli” 599,00€, a seguito di un superlativo sconto di 500€ dal prezzo consigliato dal produttore di elettrodomestici.

L’asciugatrice Electrolux EW7HE92ST è un prodotto di assoluto valore poiché possiede diverse tecnologie che garantiscono risultati impeccabili con la maggior parte di capi d’abbigliamento, dalla lana più preziosa, alla seta, ai tessuti misti fino ai capi idrorepellenti. Tutto questo avviene con la tecnologia DelicateCare System che, attraverso una serie di sensori preposti, regolano autonomamente la temperatura e il movimento del cestello.

Grazie alla tecnologia GentleCare System, questa asciugatrice promette non solo tempi di asciugatura dimezzate, ma anche un risparmio energetico non indifferente. Per questo motivo, infatti, l’Electrolux EW7HE92ST si posiziona nella fascia energetica A++, garantendo un risparmio netto in bolletta rispetto ai diversi prodotti tradizionali in commercio che, tendenzialmente, si posizionano in una fascia nettamente più bassa.

Ciò detto, vi informiamo che questa non è l'unica offerta del "Solo per Oggi" di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

