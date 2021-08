Asciugatrice Electrolux classe A+++ con oltre 200€ di sconto su Mediaworld!

Quest’oggi vi abbiamo già segnalato un gran numero di offerte giornaliere, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, Mediaworld ha deciso di aggiornare le proposte del “Solo per Oggi” con nuovi prodotti appartenenti alle più disperate categorie del portale come elettrodomestici, smart TV, smartphone e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere il 50%, solo in alcuni casi.

Come da tradizione, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di acquistare l’asciugatrice Electrolux EW9HL83W3. Originariamente venduto a 1.019,00€, questo grande elettrodomestico è ora acquistabile a “soli” 769,00€, a seguito di uno sconto di ben 250,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto progettato per soddisfare le esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone durante il periodo invernale, e garantisce una buona resa su tutti i capi d’abbigliamento. Infatti, quest’asciugatrice è dotata della tecnologia CycloneCare System, che permette di asciugare efficacemente una camicetta delicata, un foulard di seta oppure una morbida sciarpa di lana.

Tra le sue peculiarità troviamo anche il cosiddetto “SmartSense System”. Si tratta di una particolare tecnologia che, attraverso dei sensori di precisione posti all’interno del cestello, rivela l’umidità dei capi all’interno del carico per poter scegliere autonomamente il programma di asciugatura, garantendo dunque un’asciugatura uniforme. E poi, grazie alla sua nuova pompa di calore, questo prodotto riesce ad ottenere eccellenti risultati a temperature dimezzate, riducendo così l’impatto energetico.

L’asciugatrice Electrolux EW9HL83W3 rappresenta dunque un ottimo compagno per la prossima stagione autunnale, considerando il suo nuovo prezzo di vendita. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionarli tutti nella loro interezza.

Infine, prima di passare alla nostra piccola rassegna di prodotti, vi ricordiamo che è appena iniziata la settimana dell'Amazon Gaming Week con tantissime sorprese per gli appassionati del mondo videoludico

