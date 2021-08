Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry a metà prezzo su ebay!

Dopo aver visto assieme l’ottima offerta disponibile su Amazon, proseguiamo proponendovi le offerte della settimana de “Gli Imperdibili” di eBay, il tutto con sconti che interessano una vasta selezione di prodotti e che arrivano fino al 50%! Essendo prodotti piuttosto ambiti, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo quest’opportunità perché le alte percentuali di sconto potrebbero far terminare lo stock rapidamente.

Come vi abbiamo già anticipato, le proposte degli Imperdibili di eBay sono veramente tantissime, tuttavia vogliamo focalizzare la vostra attenzione sull’ottima asciugatrice Samsung Crystal EcoDry da 9Kg. Generalmente è acquistabile alla modesta cifra di 999€, ma oggi è disponibile a “soli” 499,00€, grazie ad uno sconto di ben 500,00€ sul prezzo consigliato dal produttore.

La porta reversibile di questa meravigliosa asciugatrice vi permetterà di regolare in maniera semplice e veloce la direzione di apertura in base alle vostre esigenze ed al vostro spazio, garantendovi il massimo del comfort in base alle vostre abitudini di lavaggio e asciugatura. Inoltre, grazie al pratico oblò trasparente, controllate in un attimo i vostri capi all’interno dell’asciugatrice. Potrete poi eliminare le pieghe dai tessuti, senza l’utilizzo del ferro da stiro grazie alla comoda funzione Stiro Facile: una volta che il ciclo di asciugatura è finito, il cestello compie dei movimenti intermittenti per 180 minuti, in modo tale da evitare che i capi restino nella stessa posizione troppo a lungo e, di conseguenza, evitare che si creino grinze antiestetiche. Attraverso il suo programma Rapido 35 minuti, quest’ottima asciugatrice vi permetterà di ottenere fino a 1 Kg di bucato asciutto in soli 35 minuti, permettendovi così di avere il vostro abito preferito o la vostra camicia in tempi record.

L’incredibile tecnologia Optimal Dry vi offre i migliori risultati possibili, grazie ai suoi 3 sensori che monitorano costantemente l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, regolandone il tempo di asciugatura. Il bucato sarà pronto rapidamente e consumi ridotti. Per questo motivo, infatti, Samsung Crystal EcoDry si posiziona nella fascia energetica A++, garantendo un risparmio netto in bolletta rispetto ai diversi prodotti tradizionali in commercio che, tendenzialmente, si posizionano in una fascia nettamente più bassa. In più, evita che i tessuti si danneggino ricordandovi, inoltre, di pulire lo scambiatore di calore. Oltre a ciò, l’innovativo Filtro 2in1 unisce in un’unica soluzione due filtri, eliminando sprechi di tempo ed energia garantendovi prestazioni sempre eccellenti.

Come avrete modo di vedere, le offerte de “Gli imperdibili” di eBay non si limitano esclusivamente all’incredibile asciugatrice Samsung Crystal EcoDry, motivo per cui vi consigliamo caldamente di visitare la pagina al seguente indirizzo per scoprire tra la vasta selezione di prodotti in sconto quello che si addice meglio ai vostri gusti e alle vostre esigenze. Ciò detto, come di consueto, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

