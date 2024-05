Oggi Samsung Galaxy Tab S9 Ultra costa 100€ in MENO! Prezzo TOP per un tablet incredibile

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, con il suo fantastico schermo da 14.6" Dynamic AMOLED 2X, 12GB di RAM e 512GB di memoria, è un tablet Android davvero portentoso: ora è disponibile su Amazon a soli 1309€, rispetto al prezzo originale di 1409€, con uno sconto di 100€. Con una batteria da 11.200 mAh, processore Snapdragon 8 Gen 2 e Android 13, è la scelta ideale per chi cerca prestazioni di alto livello. Resistente ad acqua e polvere con certificazione IP68 e equipaggiato con una S Pen, garantisce un'esperienza d'uso senza paragoni per lavoro e divertimento. Incluso nella confezione, troverete anche il caricabatterie Samsung da 45W per una ricarica rapida ed efficiente.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra emerge come una scelta privilegiata per gli utenti esigenti che cercano un dispositivo all'avanguardia per accompagnare sia il loro lavoro che il tempo libero. Con il suo ampio display Dynamic AMOLED 2X da 14,6", questo tablet soddisfa appieno le esigenze di coloro che desiderano un'esperienza visiva di livello superiore, sia che si tratti di godersi i colori vividi e neri intensi dei propri film preferiti sia di lavorare con precisione su progetti grafici. La sua memoria interna fino a 512GB, espandibile tramite microSD, lo rende ideale per professionisti e creativi che hanno bisogno di grande spazio di archiviazione per documenti, foto in alta definizione e video.

Inoltre, il tablet è anche una scelta eccellente per gli appassionati di giochi, grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 che garantisce prestazioni elevate e risparmio energetico, permettendo di giocare a livelli da campione con riflessi e ombre realistici. La resistenza ad acqua e polvere, garantita dalla classificazione IP68, insieme alla S Pen inclusa, lo rende un dispositivo affidabile e versatile per l'uso in qualsiasi ambiente, sia all'interno che all'esterno. Con incluso anche il caricabatterie da 45W, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra offre una combinazione di prestazioni, versatilità e durabilità difficile da eguagliare.

In offerta a 1309,00€, risparmiando 100€ dal prezzo originale di 1409,00€, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un tablet all'avanguardia, con prestazioni di alto livello, grande capacità di memoria e una penna stylus professionale inclusa.

