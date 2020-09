Aspirapolvere Hoover HF18GH e molto altro nel Solo per oggi Mediaworld

Come previsto, continuano le offerte del Solo per oggi di Mediaworld anche in questo ultimo giorno di settembre, mese in cui la nota catena di distribuzione ha proposto innumerevoli sconti su tutto il catalogo, offrendo la possibilità di acquistare smartphone ed elettrodomestici, ad prezzi di gran lunga sotto la media. Queste incredibili occasioni vengono proposte anche oggi, ma ricordiamo che questi prezzi sono validi fino al termine della giornata.

Mediaworld non delude le aspettative, mettendo a disposizione numerosi articoli in sconto anche oggi e tra i tanti vi segnaliamo l’aspirapolvere senza filo Hoover H-Free HF18GH, che viene venduto a 129,99€ invece di 199,99€, con uno sconto quindi di ben 70,00€. Abbiamo riportato diverse volte sulle nostre pagine aspirapolvere di questo brand, ma vale la pena continuare a segnalarle ogni qualvolta si presenti un occasione del genere, dal momento che parliamo di prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, capaci di svolgere adeguatamente il loro lavoro di pulizia e che, non a caso, sono stati eletti prodotto dell’anno 2019.

Oltre alla massima comodità dovuta all’assenza di fili e sacco, l’Hoover H-Free HF18GH è in grado di offrire la stessa potenza di un aspirapolvere con filo, risultando però più leggero e semplice da usare. Inoltre, è fornito di una vasta gamma di accessori progettati per pulire qualunque tipo di superficie, a partire dal pavimento fino ad arrivare al soffitto. L’autonomia è di 25 minuti, un tempo più che sufficiente per pulire tutta la casa, con la batteria che può essere ricaricato vicino ad una presa di corrente senza la necessità di portare con sé anche l’aspirapolvere, dato che può essere facilmente rimosso.

Insomma, se state cercando un aspirapolvere non troppo costoso ma in grado di darvi ottime soddisfazioni, questo modello in offerta merita sicuramente di essere preso in considerazione, così come i tanti altri prodotti aderenti all’iniziativa di Mediaworld. In tal caso, suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire l’intero catalogo e vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

