Aspirapolvere senza fili Xiaomi G9 ad un prezzo shock su eBay!

Quest’oggi abbiamo iniziato la giornata con un gran numero di promozioni giornaliere, eppure le opportunità di risparmio non sono terminate. In questo articolo, infatti, vi segnaliamo che ne “Gli Imperdibili” di eBay ci sono moltissimi prodotti in offerta, tra cui elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, smartphone, smart TV e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono toccare quota 50%!

La lista dei prodotti promozionati è, come da tradizione, piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo all’aspirapolvere senza fili Xiaomi G9, un autentico best-buy della categoria. Generalmente disponibile a 239,99€, ora è disponibile a “soli” 189,00€, grazie ad uno sconto di oltre 50,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Con il codice sconto “PIT10PERTE”, l’ammontare della spesa scende ulteriormente a 170,10€!

L’aspirapolvere senza fili Xiaomi G9 vanta, innanzitutto, una potenza d’aspirazione massima di 120W per poter gestire efficacemente la pulizia domestica, e soprattutto tutte quelle attività che richiedono una forza aspirante maggiore, come gli angoli della casa e i tappeti. La spazzola principale, inoltre, può eliminare lo sporco da qualsiasi superficie, grazie ad un design a rullo.

Questo prodotto possiede anche una batteria agli ioni di litio che garantisce un’autonomia operativa fino a 60 minuti nella modalità “Eco”, ma tende ad abbassarsi scegliendo le altre modalità d’aspirazione scelta. Infatti, sfruttando la modalità standard, l’autonomia scende a 27 minuti, mentre con “alta potenza” scende ulteriormente a 8 minuti. Naturalmente, il design di questo aspirapolvere permette di rimuovere facilmente la batteria in uso e sostituirla con una di ricambio. E poi, non manca un filtro HEPA a cinque strati che filtra l’aria eliminando fino al 99,97% dei batteri.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando anche il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un investimento per migliorare la pulizia domestica. Chiaramente, questa offerta non è l’unica compatibile con “Gli Imperdibili” di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina.

