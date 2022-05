Se siete dei fortunati possessori di PS5 e siete alla ricerca di qualche esperienza particolarmente allettante a fare al caso vostro è allora la recente offerta di Amazon. Il celebre e-commerce sta attualmente proponendo l’ottimo Assassin’s Creed Valhalla nella sua edizione per l’ammiraglia di casa Sony a meno di 30 euro, ossia con ben oltre il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Non male, vero?

Nel caso vi foste già immersi nel titolo di Ubisoft ad essere sempre in sconto su Amazon è inoltre anche la sua immensa espansione L’Alba del Ragnarok, che può già essere acquistata con il 14% di sconto a soli 34,99 euro nonostante il suo recente lancio sul mercato.

Tornando ora all’edizione base di Assassin’s Creed Valhalla, farla propria a meno di 30 euro è sicuramente un buon affare. Come racconta anche la nostra recensione, infatti: ” è uno dei migliori capitoli della serie che Ubisoft ha partorito in questa generazione: scaccia la monotonia e la dispersività di Odyssey e corregge alcune spigolosità di Origins”. Insomma, se siete degli appassionati della saga non potete assolutamente non mettere le mani su questo capitolo dalle tonalità norrene, soprattutto ora che è proposto a meno di 30 euro su Amazon per PS5.

Per rimanere aggiornati su tutte le migliori scontistiche, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

