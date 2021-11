Assurdo! Questa macchinina si muove da sola e… è un giradischi!

Quello che stiamo per proporvi, ne siamo certi, vi lascerà a bocca aperta! Su eBay, infatti, è disponibile al prezzo di circa 70€ un giradischi davvero molto particolare, già da qualche tempo eletto a feticcio di molti audiofili, seppur non così reperibile nel nostro paese.

Stiamo parlando dello Stokyo Record Runner, un lettore di vinili che ha la forma di un’automobilina giocattolo e che, di fatto, riesce a “leggere” un disco semplicemente correndo sulla sua superficie, emettendo poi la musica attraverso la sua piccola cassa integrata!

Dalle dimensioni di un’automobilina giocattolo (cosa che, di fatto, è), lo Stokyo Record Runner è, di fatto, il più piccolo giradischi esistente attualmente sul mercato, per quanto questa definizione nasconda in sé un’insidia, giacché il dispositivo in questione non fa girare alcun disco, semmai è esso stesso a girare sul vinile!

Sostanzialmente, parliamo di una piccola cassa provvista di ruote e puntina intercambiabile, che grazie ad una rotella in silicone, cammina sul disco in concomitanza dei soldi incisi dalla traccia audio, trasformando il suo movimento in suono, che viene emesso direttamente dall’automobilina.

Insomma, a patto che sia su di una superficie piana, potrete appoggiare il vostro vinile dove vorrete, e ci penserà poi la piccola automobilina a riprodurre la vostra musica preferita. Il bello è che, ben chiaro che ci sono dei limiti qualitativi invalidabili a causa delle dimensioni del prodotto (e della sua cassa), la Stokyo Record Runner funziona benone.

La ruota di silicone evita che il disco si logori o sia soggetto ad usura, la puntina intercambiabile permette un utilizzo potenzialmente eterno del dispositivo, e grazie a due comode manopoline, potrete persino regolare pitch e volume! Potrete persino regolare la marcia dell’automobilina che, ovviamente, stabilirà la velocità di lettura del vinile, così che possa essere utilizzata su diversi formati di LP in base ai “giri”.

Ricercatissima per la sua peculiarità, e diventata ben presto introvabile in rete, la Stokyo Record Runner è disponibile su eBay al prezzo di circa 70€. Certo, un acquisto non per tutti ma che, ne siamo certi, potrebbe fare la gioia di molti amanti della musica in vinile, o che potrebbe fare un figurone come regalo per il prossimo Natale.

Ovviamente, eBay è ancora carico di sorprese e, qualora l’automobilina in questione non vi stuzzichi abbastanza, vi suggeriamo di dare un’occhiata a quella che è la selezione di offerte proposta dal portale, senza contare che molto ancora potrete scoprire anche grazie ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona lettura!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!