Asus ROG: fino a 300€ di rimborso su monitor e schede video!

Vi segnaliamo che Asus ha dato il via ad un’interessante promozione che vi permetterà di ottenere fino a 300 euro di rimborso sull’acquisto di monitor e schede video! A partire da oggi (25 maggio) e fino al prossimo 21 giugno 2020, potrete quindi acquistare uno dei prodotti valevoli alla promozione Asus, con la possibilità di ricevere un cashback da 50 a 300 euro a seconda dell’acquisto e effettuato, a patto ovviamente che abbiate effettuato l’acquisto su uno dei numerosi shop aderenti all’iniziativa e che, come spesso accade in questi casi, abbiate registrato il vostro acquisto. A questo punto avrete tempo a partire dall’8 giugno e fino al 5 luglio 2020 per poter richiedere il vostro rimborso ad Asus, secondo le modalità che potete rintracciare direttamente nella pagina ufficiale dell’iniziativa dove, per altro, troverete anche la lista completa di prodotti, sconti e store aderenti.

Per quel che ci riguarda abbiamo scelto Amazon come store di riferimento, sia per la scelta vastissima di articoli disponibili, sia per il prezzo proposto che, salvo rarissimi casi, non è soggetto alle maggiorazioni che si possono invece trovare su molti altri store. In questo contesto abbiamo anche pensato di suggerirvi un acquisto consigliato e, francamente, troviamo che non ci sia occasione migliore di quella relativa alla straordinaria scheda video Asus Dual GeForce RTX 2070 SUPER EVO Advanced Edition da 8 GB, di per sé già scontata a soli 620,00€ (il prezzo originale sarebbe di 699,99€), e che grazie a questa promozione può essere vostra a meno di 600€! Il che è una vera e propria rarità, anche in periodi di forti sconti come è il caso del Black Friday.

La Asus Dual GeForce RTX 2070 SUPER EVO Advanced Edition è una scheda video con tutte le carte in regola per fornire un’esperienza di gioco fluida e godibile a tutte le risoluzioni. Permette di giocare senza troppe difficoltà in 4K, mentre in Full HD e in Quad HD riesce a generare un’elevato numero di FPS, così che i giocatori di sfruttare al massimo il proprio monitor con una frequenza d’aggiornamento elevata. Il supporto al Ray Tracing e al DLSS 2.0 garantiscono poi di sfruttare tutte le ultime tecnologie presenti nei videogiochi, per un’esperienza di alto livello sotto tutti i punti di vista. Grazie all’importante dissipatore inserito da Asus e alle due ventole con design axial-tech la temperatura non sarà mai un problema e potrete giocare per molte ore consecutive, senza preoccuparvi che la scheda incontri problemi o perda prestazioni. Sempre in merito all’affidabilità, è importante ricordare anche che la Asus Dual GeForce RTX 2070 SUPER EVO Advanced Edition è sottoposta dall’azienda a un programma di test di 144 ore, che ne garantisce il corretto funzionamento nel tempo e ne assicura la qualità.

Insomma, un’occasione ottima che è solo una delle tante proposte per il cashback Asus! Proposte che, come sempre, abbiamo riassunto per voi in quella che è una comoda lista con le migliori occasioni disponibili anche se, come sempre, vi suggeriamo di scorrere l’intera lista di articoli in promozione Asus, così da poter rintracciare da soli quello che è l’articolo che più si confà alle vostre esigenze, economiche e non. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!